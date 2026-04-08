ABD Başkanı Donald Trump, İran ile sağlanan iki haftalık ateşkesin ardından yeniden konuştu. Masadaki maddelerin sanıldığı gibi aşırı talepler olmadığını ileri süren Trump, sürecin kötü gitmesi halinde savaşın anında başlayacağı mesajını verdi.

Gazeteci Mark Stone'un sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan ateşkesin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı İran'ın öne sürdüğü 10 maddelik ateşkes anlaşmasına dair şöyle konuştu:

"İran'ın tam olarak hani maddelerini sunduğunu bilmiyorsunuz. Ben bunların ne olduğunu biliyorum.Çok iyi noktalar ve bunların çoğu tamamen müzakere edildi.

Müzakere maddeleri İran'ın iddia ettiği maksimalist talepler gibi değil.

Gidişat İyi olmazsa, çok kolay bir şekilde saldırıya geri döneriz"

ABD BASINI KAOTİK SAATLERİ YAZDI: "BİR FELAKET, BİR KATASTROF"

ABD merkezli haber sitesi Axios, ateşkesin perde arkasında yaşananları "Özel Haber: İran'ın Dini Lideri, Trump ile Nasıl Ateşkes Sağladı?" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Axios'un haberine göre, Pazartesi sabahı Beyaz Saray’da Paskalya kutlamaları sürerken ABD temsilcisi Steve Witkoff telefon başında çıldırmış durumdaydı.

Witkoff, İran’dan gelen ilk teklifi "Bir felaket, bir katastrof" olarak değerlendirdi.

"TÜRKİYE VE MISIR UÇURUMU KAPATTI"

Krizin aşılması için yeniden bölge ülkeleri kilit rol aldı. Axios, Pakistanlı arabulucuların taraflar arasında yeni taslaklar taşıdığı dakikalarda, Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlarının diplomatik uçurumları kapatmak için olağanüstü bir çaba sarf ettiğini yazdı.

HAMANEY’DEN EL YAZISI

ABD basını ayrıca İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in sürece dahil olma biçimini paylaştı. İsrail’in suikast tehdidi nedeniyle gizli bir iletişim yürüten Hamaney, haberciler tarafından taşınan "el yazısı notlar" aracılığıyla müzakerecilere talimat verdi.

Axios'a konuşan bölgesel kaynaklar, Hamaney’in savaşın başından bu yana ilk kez "anlaşmaya doğru ilerleyin" dediğini belirterek, "Onun onayı olmasaydı anlaşma olmazdı" şeklinde konuştu.

PENTAGON BOMBARDIMAN İÇİN DÜĞMEYE BASACAKTI

Trump’ın ne yapacağı son dakikaya kadar kendi müttefikleri ve ordu yetkilileri için bile tam bir muamma olarak kaldı. Pentagon yetkilileri, Trump’ın sosyal medya paylaşımından dakikalar öncesine kadar İran altyapısına yönelik devasa bir bombardıman harekatı hazırlığını sürdürüyordu. Bir savunma yetkilisi Axios’a süreci şu sözlerle anlattı:

"Ne olacağını hiç bilmiyorduk. Çok çılgıncaydı." Trump’ın onayının ardından ise ABD güçlerine sadece 15 dakika içinde "geri çekilme" emri gönderildi.

