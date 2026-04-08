ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 2 haftalık ateşkes kararının alınmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Dünya barışı için büyük bir gün olduğunu belirten Trump, "Çok sayıda olumlu gelişme olacak!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 2 haftalık karşılıklı ateşkes ilan edildiğini ve 10 maddelik bir barış planı üzerinde mutabık kalındığını duyurmuştu. Dünyaya nefes aldıran kararın ardından Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Dünya barışı için büyük bir gün olduğuna dikkat çeken Trump, çok sayıda olumlu gelişme olacağının altını çizdi. Trump, yaşananların Orta Doğu'nun altın çağı olabileceğini de vurguladı.

Trump'tan ateşkes sonrası açıklama: Dünya barışı için büyük gün

Donald Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Dünya Barışı için büyük bir gün! İran bunun olmasını istiyor, artık yeter dediler! Aynı şekilde, herkes de öyle! Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik yoğunluğuna yardımcı olacak. Çok sayıda olumlu gelişme olacak! Büyük paralar kazanılacak. İran yeniden yapılanma sürecine başlayabilir. Her türlü malzemeyle dolup taşacağız ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için orada bekleyeceğiz. Bunun olacağına eminim. Tıpkı ABD'de yaşadığımız gibi, bu Orta Doğu'nun Altın Çağı olabilir!

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ateşkes ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Trump’ın İran’a karşı başlatılan Destansı Öfke Operasyonu'nun 4 ila 6 hafta süreceğini başından beri öngördüğünü hatırlatan Leavitt, "Savaşçılarımızın akıl almaz yetenekleri sayesinde, temel askeri hedeflerimize 38 gün içinde ulaştık ve bu hedefleri aştık" ifadelerini kullandı.

