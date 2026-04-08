Galatasaray'da Singo gelişmesi: İtalyan devinin transfer listesinde
Sarı-kırmızılı kulübün sezon başı Monaco'dan 30,7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli tarafından yakından takip ediliyor.
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, Napoli'nin transfer listesine girdi.
- 2 ay sahalardan uzak kalmasına neden olan tendon sakatlığı sonrası takıma dönen Singo,stoper ve sağ kanatta görev alıyor.
- Napoli, 25 yaşındaki futbolcuyu gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında "ideal isim" olarak görüyor.
- Singo'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.
- Bu sezon 23 karşılaşmada görev alan oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
Sahalardan 2 ay boyunca uzak kalmasına neden olan tendon sakatlığı sonrası yeniden takıma dönen Galatasaray'ın Fildişi Sahilli sağ kanat oyuncusu Wilfried Singo, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.
İTALYANLAR DUYURDU: NAPOLI TAKİPTE
25 yaşındaki futbolcunun, Napoli tarafından transfer listesine alındığı belirtildi. İtalyan basını, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Napoli'nin, fiziksel gücüyle de öne çıkan sarı-kırmızılı oyuncuyu "ideal isim" olarak gördüğünü yazdı.
23 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Singo, bu sezon 23 karşılaşmada görev aldı. Genç savunma oyuncusu, sahada kaldığı 1243 dakikada 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.
