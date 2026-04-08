Sarı-kırmızılı kulübün sezon başı Monaco'dan 30,7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli tarafından yakından takip ediliyor.

Sahalardan 2 ay boyunca uzak kalmasına neden olan tendon sakatlığı sonrası yeniden takıma dönen Galatasaray'ın Fildişi Sahilli sağ kanat oyuncusu Wilfried Singo, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

İTALYANLAR DUYURDU: NAPOLI TAKİPTE

25 yaşındaki futbolcunun, Napoli tarafından transfer listesine alındığı belirtildi. İtalyan basını, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Napoli'nin, fiziksel gücüyle de öne çıkan sarı-kırmızılı oyuncuyu "ideal isim" olarak gördüğünü yazdı.

Wilfried Singo, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

23 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Singo, bu sezon 23 karşılaşmada görev aldı. Genç savunma oyuncusu, sahada kaldığı 1243 dakikada 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

