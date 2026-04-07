Batman’da parmağına taktığı metal yüzüğün sıkışması sonucu kendi imkanlarıyla çözüm bulamayan bir vatandaş, yaşadığı acı ve panik üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kısa süre içerisinde vatandaşın bulunduğu adrese sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye personeli, vatandaşın parmağına zarar vermemek adına özel teknik ekipmanlar kullanarak titiz bir çalışma başlattı. Gerçekleştirilen dikkatli müdahale sonucunda, sıkışan metal yüzük güvenli bir şekilde kesilerek parmaktan çıkarıldı. Müdahalenin ardından rahat bir nefes alan vatandaş, ekiplere teşekkür etti. Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin; yangın ve doğal afetlerin yanı sıra bu tür teknik kurtarma gerektiren vakalarda da 7 gün 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ettiği bildirildi.

