Meteoroloji ve AKOM’dan uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji 26 ili sağanak yağış için uyardı. AKOM ise Cuma gününe kadar sıcaklığın 10 derece altına düşeceğini belirtti. İşte sağanak beklenen iller ve son uyarıların detayları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde çok bulutlu havanın etkili olacağını açıkladı. Bugünkü rapora göre 26 ilde sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Van ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den 26 ile birden uyarı! Güneş geldiği gibi gitti! Hem sağanak hem rüzgar yolda, sıcaklık 7 derece düşecek

RÜZGAR UYARISI

Öte yandan rüzgar uyarısı da yapan Meteoroloji Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuzeyli yönlerde, Akdeniz’in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güneyli yönlerde kuvvetli rüzgar beklendiğini belirtti.

Meteoroloji’den 26 ile birden uyarı! Güneş geldiği gibi gitti! Hem sağanak hem rüzgar yolda, sıcaklık 7 derece düşecek

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece 3 ile 7 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji’den 26 ile birden uyarı! Güneş geldiği gibi gitti! Hem sağanak hem rüzgar yolda, sıcaklık 7 derece düşecek

SICAKLIK 10 DERECE ALTINA DÜŞECEK

Meteoroloji’nin ardından bir uyarı da Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) geldi. AKOM Cuma gününe kadar sıcaklığın 10 derece altına düşeceğini belirtti.

Meteoroloji’den 26 ile birden uyarı! Güneş geldiği gibi gitti! Hem sağanak hem rüzgar yolda, sıcaklık 7 derece düşecek

AKOM uyarısında şöyle denildi:

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü bugün itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hafta sonuna kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların gün ve gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu raporuna göre sağanak beklenen iller şöyle;

No İl 1 Sakarya 2 Afyonkarahisar 3 İzmir 4 Manisa 5 Muğla 6 Antalya 7 Burdur 8 Hatay 9 Adana 10 Ankara 11 Çankırı 12 Eskişehir 13 Konya 14 Bolu 15 Düzce 16 Kastamonu 17 Zonguldak 18 Amasya 19 Rize 20 Samsun 21 Trabzon 22 Malatya 23 Diyarbakır 24 Gaziantep 25 Siirt 26 Şanlıurfa

