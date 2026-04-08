Megakentte bahar havası yerini kış soğuklarına bırakıyor. AKOM’un verilerine göre; İstanbul, bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Hafta boyunca sürmesi beklenen sistemle birlikte sıcaklıklar hızla düşerek 10 derecenin altına inecek.

EN SOĞUK GÜN CUMA

Sıcaklıkların hafta sonuna kadar kademeli olarak azalacağı belirtilirken, en soğuk günün 9 dereceyle 10 Nisan Cuma olması bekleniyor.

Uzmanlar, aralıklı sağanak yağışlara ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı İstanbulluları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki pazartesi gününden itibaren tekrar mevsim normallerine yükselmesi öngörülüyor.

KUTUP KÖKENLİ SOĞUK HAVA GELİYOR

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda, "Kutup kökenli soğuk hava dalgasından İstanbul da etkilenecek. Megakentte sıcaklıklar 6-7 derece düşecek. Gece sıcaklıkları perşembeden 6 gece 3/5 derecelerde seyredecek. Gündüzleri soğuk rüzgar esecek. İnce giyinen hasta olur, yarın öğleden itibaren soğuk rüzgar başlıyor" ifadesi yer aldı.

Başka bir paylaşımda ise, şu bilgilere yer verildi:

"Öğleden itibaren 6 günlük sonbahar/kış modunda bir sürece gireceğiz. Soğuk rüzgar esecek, 20 şehirde kar görülecek.

Kartepe ve Uludağ kar yağacak.

Başkent Ankara'da cuma kar taneleri bekleniyor.

Erzurum perşembe gecesi 15 cm kar alabilir."

8 Nisan 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz ile Sivas, Ordu, Giresun ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuzeyli yönlerden, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece (3 ila 7) azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası