Kaydet

Karabük merkeze bağlı Bulak köyünde yerleşim alanına kadar inen yavru ayılar, bir evin bahçesine girerek yiyecek aradı. Edinilen bilgiye göre, yiyecek arayışıyla yerleşim yerine kadar gelen yavru ayılar, girdikleri bahçede bir süre dolaşarak çevreyi kokladı. Yavru ayıların bahçe içerisindeki hareketleri ve yiyecek aradıkları o anlar, evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ayıların bahçede gezindiği anlar yer aldı.

