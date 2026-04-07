Galatasaray'ın ara transfer döneminde İspanyol ekibi Girona'dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı futbolcu, geride kalan 2,5 aylık süreçte beklentileri karşılayamadı. 22 yaşındaki futbolcu için şimddien "ayrılık" kararı çıktığı belirtildi.

Ara transfer döneminde Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla'yı kiralayan Galatasaray, 3 oyuncunun sözleşmesine de "zorunlu olmayan satın alma opsiyonu" maddesi koydurdu. Lang ve Boey için sezon sonunu bekleme kararı alan sarı-kırmızılı kulüp, La Liga temsilcisi Asprilla'dan ise ümidi kesti.

20 MİLYON EUROYU AŞAN OPSİYON KULLANILMAYACAK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Asprilla'nın 20 milyon euroyu geçen satın alma maddesi kullanılmayacak ve Kolombiyalı futbolcu, sezon sonunda Girona'ya geri dönecek.

Yaser Asprilla'nın satın alma opsiyou zorunlu değil ve garanti maaşı 1,2 milyon euro.

TRABZONSPOR MAÇINDA NE YAPTI?

Süper Lig'in 28'inci haftasındaTrabzonspor'a karşı deplasmanda 2-1 kaybedilen karşılaşmada 83'üncü dakikada oyuna giren genç isim, 3 ikili mücadelenin birini kazandı. Asprilla, 1 isabetsiz şut çekti ve 2 ortada 1 isabet kaydetti.

8 MAÇTA 272 DAKİKA

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 8 maçta 272 dakika süre aldı ve skor katkısı veremedi.

