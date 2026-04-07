G.Saray taraftarı yeni sezon kombinelerini şimdiden yeniledi. Yönetime yüzde 95 koltuk yenileme başvurusu oldu ve kulüp loca artı VIP’ten 140 milyon avro gelir elde etti. Stat isim sponsorluğu ile birlikte stat geliri 200 milyon avroya ulaştı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Lider Galatasaray’da ‘12. Adam’ taraftarın inancı tam… En yakın takipçilerinin bir puan gerisinde olan ve bir maçı eksik bulunan sarı kırmızılılarda yeni sezon kombinelerine ilgi yönetimi her anlamda sevindirdi. 2026-27 sezonu kombinelerini yenileme hamlesini erken başlatan Dursun Özbek yönetimi neredeyse olumlu anlamda kepenk kapattı! Kombine yenileme davetine yüzde 100’e yakın geri dönüş oldu! Rams Park Stadyumu’nda koltuğu ve locası olan Galatasaray taraftarının yüzde 95’i yenileme hakkını kullandı.

BİLET SATIŞI AZALIYOR

Galatasaray yönetimi, kombine, loca ve VIP koltuk satışından tam 140 milyon avroluk gelir elde etti. Stat isim hakkı sponsorluğu ile birlikte stadın geliri 200 milyon avro bandına ulaştı. Sarı kırmızılı kulüp yoğun ilgi sonrasında yeni sezon için ancak çok az sayıda yeni misafir, taraftarları için kombine satışı yapabilecek! Maç günü bileti olarak 8 bine yakın ayrılan koltuk sayısı da bu ilgi nedeniyle 5 bin bandına düşürülecek. Şampiyonluğa garanti gözüyle bakan taraftarlar, Şampiyonlar Ligi maçları için de kombine tercihinde bulunuyor.

