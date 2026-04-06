Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Ege temsilcisi Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, maça 2 gün kala sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile puan farkı maç eksiğiyle 1'e indi.

Bordo mavililer karşısında alınan yenilginin ardından eleştiriler yükselirken Okan Buruk'tan Göztepe maçı öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray'dan 40 milyon avroluk transfer operasyonu

TARAFTARA ÇAĞRI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak Göztepe maçı öncesi sosyal medya hesabından taraftara seslendi.

Okan Buruk, Ultraslan taraftar grubunun, "Buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz" yazılı pankartını Instagram hikayesinde paylaştı.

Deneyimli çalıştırıcı, taraftarlara çağrı yaparak "Konsantrasyon" notunu düştü.

Okan Buruk'un paylaşımı

