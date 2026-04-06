Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, Manchester United'da forma giyen Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte için İngiliz ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi.

Yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, Premier Lig ekibi Manchester United'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Caught Offside'da yer alan habere göre; İtalya'dan Juventus'un da ilgilendiği Manuel Ugarte için Galatasaray'ın da girişimde bulunması bekleniyor.

BEKLENTİ 40 MİLYON AVRO

Manchester United'ın 40 milyon avro bonservis beklediği 24 yaşındaki oyuncu ile Aston Villa ve Newcastle United'ın da ilgilendiği belirtildi.

ARA TRANSFERDE DE YOKLANMIŞTI

Galatasaray, ara transfer döneminde de Ugarte'nin için Manchester United ile görüşme sağlamıştı. İngiliz ekibiyle bu sezon 23 maçta süre bulan Manuel Ugarte, 915 dakika sahada kaldı.



