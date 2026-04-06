Galatasaray'dan 40 milyon avroluk transfer operasyonu
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, Manchester United'da forma giyen Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte için İngiliz ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi.
Spor 2 dk önce
Galatasaray, Premier Lig ekibi Manchester United'ın oyuncusu Manuel Ugarte'yi transfer etmek için harekete geçiyor.
- Galatasaray, yaz transfer dönemi için Manchester United'ın 24 yaşındaki oyuncusu Manuel Ugarte'yi gündemine aldı.
- Manchester United, Ugarte için 40 milyon avro bonservis bedeli bekliyor.
- Juventus, Aston Villa ve Newcastle United da oyuncuyla ilgileniyor.
- Galatasaray, ara transfer döneminde de Ugarte için Manchester United ile görüşmüştü.
- Manuel Ugarte bu sezon Manchester United ile 23 maçta 915 dakika süre aldı.
Yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, Premier Lig ekibi Manchester United'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Caught Offside'da yer alan habere göre; İtalya'dan Juventus'un da ilgilendiği Manuel Ugarte için Galatasaray'ın da girişimde bulunması bekleniyor.
BEKLENTİ 40 MİLYON AVRO
Manchester United'ın 40 milyon avro bonservis beklediği 24 yaşındaki oyuncu ile Aston Villa ve Newcastle United'ın da ilgilendiği belirtildi.
ARA TRANSFERDE DE YOKLANMIŞTI
Galatasaray, ara transfer döneminde de Ugarte'nin için Manchester United ile görüşme sağlamıştı. İngiliz ekibiyle bu sezon 23 maçta süre bulan Manuel Ugarte, 915 dakika sahada kaldı.
