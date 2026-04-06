G.Saray’da Trabzon’daki kötü futbol sonrası operasyon var. Okan Hoca, çarşamba günü oynanacak Göztepe maçında Jakobs, İcardi ve Lang’ı kesecek.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Lider Galatasaray, Trabzon deplasmanında kaybetti ama bu kadar etkisiz ve kötü bir futbol beklenmiyordu. Hele de Victor Osimhen’in yokluğunda şans bulan Mauro İcardi’den... Çok etkisiz kalan ve fiziği yetersiz görünen Arjantinli golcü ile birlikte Jakobs ve Lang da performansı vasatın altında kalan isimlerdendi. Teknik direktör Okan Buruk, çarşamba günü oynanacak Göztepe mücadelesinde neşter kararı aldı.

FARKI 4’E ÇIKARMA PLANI

Buruk, üç ismi de kesecek ve sağ beke Boey, sol beke Eren ve kanada da Sane geçecek. Forvette ise Barış Alper Yılmaz’ın oynaması bekleniyor. Kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı’nın yerinde ise stoperde Singo görev yapacak. Maç eksiği ile en yakın takipçisi ile puan farkı 1’e inen sarı kırmızılılar erteleme mücadelesini kazanıp yeniden farkı 4’e çıkarmak ve avantajını sezon sonuna kadar koruyup mutlu sona ulaşmak amacında.

