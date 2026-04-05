Anadolu’nun ‘yeşil altını’ Antep fıstığı, bu yıl sağanak sonrasında yeniden canlandı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle kuruyan fıstık ağaçları, bu yıl sağanak ile yeşerdi. Üreticiler, bu yıl ve gelecek yıldan yüksek rekolte bekliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "yeşil altın" olarak adlandırılan Antep fıstığı ağaçları, geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklıktan dolayı kurumaya başlamıştı. Kentte kuraklık sonrasında barajlardaki suyun azalması nedeniyle de tarım alanlarında ciddi sıkıntılar yaşanmıştı.

Anadolu’nun ‘yeşil altını’ uyandı! Gaziantep’te 42 milyon ağacı var, kuraklık gitti çiftçinin umudu geri geldi

REKOLTE BEKLENTİSİ ARTTI

Türkiye'nin önemli fıstık üretim merkezlerinden Gaziantep'te rekoltesi düşük olan Antep fıstığı, son yağışlarla beraber üreticisinin yüzünü güldürdü. 42 milyon Antep fıstığı ağacının olduğu Gaziantep'te bu yıl etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından rekolte beklentisi arttı. Yağmur yağışları Antep fıstığı ağaçlarına can suyu oldu.

Mevsimsel yağışların olmamasından dolayı Antep fıstığında ciddi oranda hem verim hem de kalite kaybı yaşayan çiftçiler, bu yıl hasattan umutlu.

“41 MAHALLEMİZİN 30’UNDA FISTIK VAR”

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, son yağışlarla tarımsal kuraklık tehlikesinin önemli ölçüde atlatıldığını belirterek şöyle konuştu:

Bizim fıstıklarımız normal dikim fıstıkları değil. Bizim fıstıklarımız dağ fıstığı ve menengiç ağacının aşılanması sonucu bu seviyeye gelmiş. Önceki yıllarda fıstığı verimsiz arazilere dikerlerdi. Araban ilçesinde 41 tane mahallemiz var ve 41 mahallemizin 30 mahallesinde de fıstık var. Araban sadece ova değil, aynı zamanda Antep fıstığının da yetiştirildiği önemli bir fıstık merkezidir. Bizim dağlarımızda da fıstık var. Yüzyıllar önce ormanlarda bulunan menegiç ağaçları aşılanarak fıstık ağacı haline geçiştirilmiş.

“GELECEK YIL KALİTELİ ÜRÜN ALIRIZ”

Geçen sene etkili olan don olayının üreticileri etkilediğini belirten Altun “Geçen sene Antep fıstığını don etkilediği için bu sene belki verimi az alabiliriz ama bu sene rahmet bol olduğu için inşallah gelecek yıl hem yüksek ürün hem de kaliteli ürün alırız. Gelecek yıl çiftçilerimizin yılı olur. İnşallah seneye de rahmetimiz bol olur" dedi.

"AĞAÇLARIN YEŞERME DÖNEMİ BAŞLADI"

“Artık ağaçların yeşerme ve uyanma dönemi başladı. Eskiden bazen sıcaklık erken gelirdi. Ağaçlar erken uyanırdı” diye konuşan Altun, yüksek rekolte beklediklerini belirtti.

Üreticiler Antep fıstığı ağaçlarında görülen "karagöz" denilen ve bir sonraki yılın ise mahsulünün habercisi olan tomurcukların hem bu yılın hem de önümüzdeki yılın mahsulünde verimi ve kaliteyi artıracağını ifade etti.

