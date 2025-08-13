Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Hasat başladı, yeni mahsul Antep fıstığı tezgahlarda yerini aldı! Fiyatını duyan geri adım atıyor

Hasat başladı, yeni mahsul Antep fıstığı tezgahlarda yerini aldı! Fiyatını duyan geri adım atıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te Antep fıstığı hasadı başlarken, taze ben fıstıklar da tezgahlardaki yerini aldı. Bu yıl verimin az olması ve işçi yevmiyesinin 1.500-2 bin lira arasında olmasından dolayı fiyat biraz pahalı. Turistlerin daha çok ilgi gösterdiğini belirten satıcılar, "Turistler fıstığı görünce şaşırıyor, ‘Antep fıstığı bu şekilde mi' diye soruyorlar. Fiyatı duyunca da şaşırıp geri adım atıyorlar." dedi. 

Gaziantep'te Antep fıstığı hasadı başlarken, taze ben fıstık da tezgahlarda yerini aldı. İlk mahsul ürünlerin tezgaha çıktığı Antep fıstığı 500 liradan satışa sunuldu. Geçen yıla oranla rekoltenin düşük olması sebebiyle fiyatlarda yükseliş yaşandı. Kilo fiyatı 500-550 lira arasında değişirken, hasadın ilk günlerinde 650 liraya kadar satılan fıstık, şu anda 500 liradan alıcı buluyor. Taze ben fıstık satan esnaf Engin Korkmaz, fiyatların en fazla 450 liraya kadar düşebileceğini belirtti.

Hasat başladı, Antep fıstığı tezgahlarda yerini aldı! Fiyatını duyan geri adım atıyor - 1. Resim

"SICAKLAR HASADI ÖNE ÇEKTİ"

Rekoltenin düşük olması sebebiyle fiyatlarda yükseliş yaşandığını söyleyen esnaf Engin Korkmaz, "Geçen hafta Antep fıstığı hasadı yapıldı. Bu yıl ürün az olduğu için fiyatlar oldukça yüksek. Öyle ki kilo fiyatı 500-550 lira civarında olduğu için pek çok kişi alamıyor. Hasadın yeni başladığı dönemde fiyatlar daha yüksek oluyor. Biz geçen hafta 650 liradan satarken, önce 550 liraya, bugün ise 500 liraya düştü. Fiyat en fazla 450 liraya kadar gerileyebilir. Ağaçlar bu yıl oldukça yorgun. Bunun sebebi, dalda fazla kırım yapılması. Dallar kırıldığında ağaç daha fazla yoruluyor ve dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Bazı ağaçlar ürün verirken, bazıları vermiyor. Bu yıl verim çok düşük. Örneğin, normalde 5 çuval veren bir ağaç, bu sene ancak 2 çuval ürün verdi. Şu anda fıstık hala yeşil, tam kızarması için yaklaşık bir aya daha ihtiyaç var. Normal şartlarda Antep fıstığının önümüzdeki iki ay içinde çıkması beklenirdi, ancak aşırı sıcaklar nedeniyle hasat öne çekildi" dedi.

Hasat başladı, Antep fıstığı tezgahlarda yerini aldı! Fiyatını duyan geri adım atıyor - 2. Resim

"TURİSTLER FISTIĞI GÖRÜNCE ŞAŞIRIYOR"

Taze fıstığı görünce şaşıran turistlerin olduğunu ifade eden esnaf Korkmaz, "Gaziantep'te daha çok turistler ilgi gösteriyor. Turistler fıstığı görünce şaşırıyor, ‘Antep fıstığı bu şekilde mi' diye soruyorlar. Fiyatı 500-600 lira duyunca da şaşırıp geri adım atıyorlar. Biz de kabuğun soyulması gerektiğini, fıstığın içinden kırılarak yenildiğini anlatıyoruz. Geçmiş yıllarda fiyatlar 230-240 lira civarındaydı. Bunun nedeni, o dönem işçilik ücretlerinin düşük olmasıydı. O zaman işçilik 750-bin lira arasındayken, şimdi bazı yerlerde 1.500-2 bin liraya çıktı. Bu yüzden üretici, ‘bin liraya toplamazdım, 2 bin liraya bu sıcakta hiç toplamam' diyor. Ancak fıstık toplanmazsa dalında yanacağı için mecburen işçi tutmak zorunda kalıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'deki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? Acı haber geldi, bir şehit varTogg listeye damga vurdu! İşte en çok satılan otomobil
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erken kurudu, masrafı bile çıkarmadı! 250 kiloluk tarladan 80 kilo alınıyor - EkonomiErken kurudu, masrafı bile çıkarmadıÇarşı pazarda fiyatları düşürecek hasat! Verim yüksek, üretici mutlu - EkonomiÇarşı pazarda fiyatları düşürecek hasatBakan Şimşek'ten cari açık rakamlarını değerlendirdi - EkonomiBakan Şimşek'ten cari açık rakamlarını değerlendirdiTürkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması yine değişmedi! Zirvenin sahibi açık ara lider - EkonomiTürkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması!Hasat başladı, ürünler Karadeniz Sahil Yolu'nu kapladı! Kilosu 200 lira... - EkonomiHasat başladı! Kilosu 200 lira...ABD açıkladı, petrolde büyük düşüş bekleniyor! Akaryakıta büyük indirimler yolda - EkonomiAkaryakıta büyük indirimler yolda
Sonraki Haber Yükleniyor...