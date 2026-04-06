Dünyanın 3 farklı kıtasındaki üretim tesislerinde 15 milletten 2 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan, Türkiye’nin yanı sıra İspanya, İrlanda ve ABD’de üretim tesisi bulunan Çimsa, 80 ülkeye de ihracat yapıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, ABD’deki yatırımlarla Çimsa’yı NBA seviyesine taşıdıklarını, hedeflerinin “All-Star” olarak yapı malzemeleri liginde Türk bayrağını gururla dalgalandırmak olduğunu açıkladı.

CANAN ERASLAN / ATİNA - Sponsoru oldukları kadın basketbol takımının Atina’daki EuroLeage final maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, Çimsa’nın son yıllarda önemli bir dönüşüm sürecine girdiğini hatırlatırken, “Bu dönüşümü üç ayak üzerine inşa ettik. ‘Yerelden Küresele’, ‘Griden Yeşile’ ve ‘Çimentodan Malzeme Teknolojilerine’ olarak çerçevelediğimiz bu dönüşüm süreci kapsamında, Çimsa’yı bugün küresel yapı malzemeleri sektöründe çok önemli bir oyuncu haline getirdik. 2019 yılı sonunda yaklaşık 300 milyon dolar seviyesinde olan satışlarımızı 2025 yılı sonunda 1,1 milyar dolara taşıdık. Diğer bir ifadeyle ciromuzu 6 yılda dolar bazında neredeyse 4 katına çıkardık. 2019 sonundan bugüne baktığımızda da Çimsa hissesindeki değer artışı dolar bazında yüzde 460 oldu” dedi.



Küresel yatırımlara rağmen, Türkiye’nin Sabancı ve Çimsa için her zaman en büyük öncelik olduğunu ifade eden Umut Zenar “Evet, küreselde büyümek bizim için önemli ama basketbol tabiriyle bizim pivot ayağımız Türkiye’de. Türkiye büyüme yolculuğumuzun merkezinde olmaya devam edecek. Biz Çimsa ile 2021’e kadar kadar lokal ligde mücadele ediyorduk. Ürünlerimizi Türkiye’den dünya pazarlarına ihraç ederek ülkeye değer katıyorduk. Ardından Euroleague’e geçtik. Bunol ve Mannok bize Avrupa’da gerçekten çok büyük güç kattı. ABD’deki tesislerimizle birlikte artık NBA oyuncusuyuz. Ülkemizi bu pazarda, hem gri hem de beyaz çimento üretimiyle temsil eden tek Türk oyuncuyuz. Ama bunu da yeterli görmüyoruz. Madem ABD’ye geldik; All-Star olmadan bir anlamı yok. Şimdi hedefimiz bu; All-Star olup, yapı malzemeleri liginin en üst seviyesinde Türk bayrağını gururla dalgalandırmak” diye konuştu. “Çimsa’nın ‘küresel şirket’ konumunu ülkemiz için de çok büyük bir fırsat olarak görüyoruz” diyen Zenar, yurt dışı tesislerde uyguladıkları başarılı sürdürülebilirlik çalışmalarını Türkiye’deki fabrikaya da taşıyarak yeşil sanayi dönüşümüne önemli katkı sunduklarını ifade etti.

İSİM SPONSORLUĞU UĞURLU GELDİ

Çimsa, 2024’te Türkiye ve Avrupa kadın basketbolunun zirvesindeki takımlardan Çimsa ÇBK Mersin’in isim sponsorluğunu üstlendi. Çimsa ÇBK Mersin, geçtiğimiz yıl Kadınlar EuroLeague Altılı Finali’nde ikinci oldu. Bu yıl da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda finale yükseldi. EuroCup Women final serisinin ilk maçında Atina’da Athinaikos’u yenen Çimsa ÇBK Mersin, şampiyonu belirleyecek maçı ise 9 Nisan’da Mersin’de oynayacak.

YENİ SATIN ALMA İÇİN İŞTAHLIYIZ

2030 yol haritası kapsamında Çimsa’nın cirosunun 2,5 milyar dolara ulaştırmak istediklerinin de altını çizen Umut Zenar, büyüme stratejileriyle uyumlu gördükleri satın almalar konusunda ‘iştahlı’ olacaklarını ifade etti. Zenar, “Yatırım fırsatlarını takip ediyoruz. Türkiye, Avrupa ve ABD yeni yatırımlar için odaklandığımız bölgeler” dedi.

MERSİN’DEKİ CAC YATIRIMI BİTİYOR

Umut Zenar, dünyada çimentodan yapı malzemelerine geçişte köprü görevi gören çok önemli bir malzeme olan CAC yatırımlarına ilişkin şunları söyledi: CAC’da dünyanın en büyük üçüncü üreticisiyiz. Şu anda Mersin’de devam eden, toplam 31,8 milyon dolarlık ilave CAC yatırımımızın bu senenin ilk yarısında tamamlanmasıyla birlikte, Çin hariç pazarlardaki küresel CAC tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sine cevap verebilecek bir kapasiteye sahip olacağız.





