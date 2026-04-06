Başakşehir’de silahlı saldırı! Maskeli saldırgan dehşet saçtı
İstanbul Başakşehir’de kafede oturan genç, maskeli bir saldırganın kurşunlarının hedefi oldu. Zanlı olayın ardından kayıplara karışırken yaralı genç hastaneye kaldırıldı.
- Olay, Başakşehir, Mercedes Bulvarı'nda saat 20.15 sıralarında meydana geldi.
- Kafede oturan Cihan T.'ye (24) yüzü maskeli bir kişi silahla ateş açtı.
- Saldırı sonrası Cihan T. yaralandı ve en yakın hastaneye kaldırıldı.
- Şüpheli olay yerinden kaçtı.
- Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Başakşehir, Mercedes Bulvarında saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan Cihan T.’ye (24) yüzü maskeli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı.
ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI
Saldırı sonrası Cihan T. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Kafe çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
MÜŞTERİLER KENDİNİ DIŞARI ATTI
Dehşet dolu anlara şahit olan müşteriler saldırı anında panikle kendini dışarı attı. Adrese gelen sağlık ekipleri Cihan T.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı genci en yakın hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri de çevrede önlem alarak kafede inceleme yaptı. Ekipler saldırı sonrası güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.