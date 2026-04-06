Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın, savaşı durdurmak ya da geçici ateşkes sağlamak maksadıyla İran’ı ABD ile müzakere masasında bir araya getirmek için çaba gösterdiğini yazdı.

Haberde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın; Mısırlı, Pakistanlı mevkidaşları ile birlikte İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’la ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

Gazeteye konuşan ABD’li kaynaklar, muhtemel müzakerelere ev sahipliği yapması için İstanbul ve Katar seçeneklerinin değerlendirildiğini belirtti. İran’ın, ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik taleplerini kabul edilemez bulduğu, sürecin bu sebeple ilerleyemediği vurgulandı.





ABD basını: Türkiye, savaşı durdurmak için uğraşıyor

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.



