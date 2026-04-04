ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla 28 Şubat'ta başlayan savaşta 36. güne girildi. İki ülke arasında ateşkes sağlanması için Pakistan öncülüğünde yürütülen diplomatik girişimlerin tıkanmasıyla birlikte, Türkiye ve Mısır krizin aşılması için stratejik bir hamle başlattı. Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Tahran yönetiminin Pakistan'daki daveti reddetmesinin ardından Ankara ve Kahire yönetimi, görüşmelerin İstanbul veya Doha'da yapılmasını önerdi.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, ABD ile İran arasında ateşkes sağlanması için Pakistan öncülüğünde yürütülen diplomatik girişimler tıkanma noktasına geldi.

Tahran yönetiminin İslamabad’daki görüşme davetini geri çevirmesi üzerine, Türkiye ve Mısır krizi aşmak için devreye girdi.

"PAKİSTAN GİRİŞİMİ ÇIKMAZA GİRDİ

Arabulucular, İran’ın önümüzdeki günlerde İslamabad’da ABD’li yetkililerle bir araya gelmeyi resmen reddettiğini duyurdu.

İran tarafı, Washington’ın sunduğu şartların "kabul edilemez" olduğunu, ABD’nin nükleer programın tamamen tasfiyesi ve uranyum zenginleştirmenin durdurulması gibi 15 maddelik ağır talepleri sürecin tıkanmasındaki ana nedeni olarak görüldüğünü açıkladı.

TÜRKİYE VE MISIR’DAN YENİ TEKLİF: İSTANBUL VEYA DOHA

Pakistan hattındaki tıkanıklığın ardından, Türkiye ve Mısır görüşmeleri yeniden canlandırmak için yoğun bir diplomasi trafiği başlattı. WSJ'ye konuşan kaynaklar, iki ülkenin arabuluculuk için İstanbul veya Doha gibi yeni mekanları önerdiğini ve tarafları masaya oturtacak yeni fikirler üzerinde çalışıyor. Türkiye’nin süreçteki yapıcı rolü, tıkanan diplomatik kanalları açmak için en güçlü umut kaynağı olarak görülüyor.

HÜRMÜZ ŞARTI

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında sosyal medya hesabı üzerinden İran’ın ateşkes talep ettiğini öne sürmüştü.

ABD basını, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla ABD tarafı ateşkese yeşil ışık yakabilir. Trump’ın "Hürmüz açılırsa değerlendiririz, aksi takdirde operasyonlar sürer" mesajı, diplomatik pazarlıkların merkezinde yer alıyor." dedi.

İRAN’IN TALEPLERİ NET

Arabuluculara göre İran, savaşın sona ermesi için şu üç ana şarttan taviz vermiyor:

ABD’nin savaş tazminatı ödemesi, Orta Doğu’daki üslerinden tamamen çekilmesi, Saldırıların tekrarlanmayacağına dair uluslararası garanti verilmesi.

"VANCE MÜZAKERE EKİBİNİ YÖNETİYOR"

Diğer yandan Reuters’ın eçtiği özel habere göre, diplomasi trafiğinde Başkan Yardımcısı JD Vance kritik bir rol üstlenmiş durumda.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre Trump’ın talimatıyla Vance, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması başta olmak üzere belirli şartların karşılanması durumunda ABD'nin bir ateşkese açık olduğunu gizlice muhataplarına iletti.

