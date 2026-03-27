Eğlence mekanına silahlı saldırı! İş adamı ile birlikte 2 kişi öldü, 3 yaralı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda iş adamı Volkan Berberoğlu ve C.Ö. hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. Polis her yerde kaçan saldırganları arıyor.
Saat 00.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, gece yarısı otomobille geldikleri bir eğlence mekanına tabancayla ateş açtı.
ŞÜPHELİLER KAÇTI
Açılan ateş sonucunda içeride bulunan iş adamı Volkan Berberoğlu ve C.Ö. ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.
İŞ ADAMI DA ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde C.Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, ağır yaralı Volkan Berberoğlu da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından C.Ö.’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.