İsrail Tahran’ı vurdu, İran misillemeye geçti! Tel Aviv’de sirenler çalıyor
ABD ve İsrail’in Tahran’a yönelik saldırılarına İran füze atışlarıyla karşılık verdi. Tel Aviv başta olmak üzere İsrail’de sirenler çalarken, hava savunma sistemleri devreye girdi.
- Başkent Tahran'da patlama sesleri duyulduğu ve eş zamanlı olarak hava savunma sisteminin aktif hale getirildiği aktarıldı.
- İran'dan füze ateşlendiği tespit edildi ve İsrail hava savunma sistemleri bu füzeleri önlemeye çalıştı.
- İran'ın misillemeleri sonrasında başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.
- İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de sirenler çalarken gökyüzünde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.
- İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaralanma ihbarı almadıklarını açıkladı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları gece boyu sürdü. Başkent Tahran'da patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Fars Haber Ajansı, kentin doğu, batı ve güneydoğu bölgelerinde meydana gelen patlamalarla eş zamanlı hava savunma sisteminin aktif hale getirildiğini kaydetti.
İRAN'IN MİSİLLEMEYE GEÇTİ
ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran misilleme saldırılarına geçti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.
TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALDI
İran'ın dakikalar içinde dalgalar halinde gelen misillemeleri sonrasında başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.
Sirenlerin çaldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaralanma ihbarı almadıklarını açıkladı.