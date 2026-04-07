Derbide Beşiktaş’ı son dakikada deviren Fenerbahçe rotaya girdi. Kadıköy’de kazanan sarı lacivertliler 30 yıllık rekoru tarihe gömdü. Derbi zaferleriyle havaya giren Tedesco’nun takımı, kalan altı maçı da kazanıp hasreti bitirmek istiyor…

MEHMET EMİN ULUÇ - Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve mücadelesinin uzağında kalan Fenerbahçe, Galatasaray’ın sıfır çektiği haftada Beşiktaş’ı yenerek yeniden şampiyonluk yarışına ortak oldu. Kerem Aktürkoğlu’nun son dakika penaltı golüyle 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, Trabzonspor’dan sonra Beşiktaş’ı da aynı sezonda iki maçta da yenerek 1995-96’dan sonra ilk defa bu başarıyı tekrarladı. 30 yıllık rekoru tarihe gömerek şampiyonluk rotasına giren sarı lacivertliler, kalan altı haftada bütün maçları kazanıp 11 yıllık zirve hasretini dindireceklerine inanıyor.

EN KRİTİK DERBİ

Kadıköy’de berabere kaldığı Galatasaray’a misafir olacak Fenerbahçe, Ali Sami Yen deplasmanından zaferle çıkması hâlinde derbi kralı ünvanını perçinleyecek. Ancak Fenerbahçe’ye şampiyonluk için bütün maçlarını kazanmak yetmiyor. Sarı lacivertliler, 18 puan toplarken, Galatasaray’ın da derbi haricinde en az bir maçta kayıp yaşaması şart. Kalan haftalarda derbi dışında, Kadıköy’de oynanacak Başakşehir maçı ile Konya deplasmanı zor mücadeleler olarak görünüyor. Buna rağmen Tedesco ve oyuncuların sezonu şampiyon tamamlayacaklarına inancı tam.

Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci

ŞAMPİYONLUK ALAMETLERİ

Beşiktaş’ı son saniye golüyle deviren Fenerbahçe, bu sezon rakip fileleri 62 defa havalandırırken, 80 sonrası 11 gol kaydetti. Sarı lacivertliler Beşiktaş’a karşı ilk maçı 90+5’te kazanırken, Kadıköy’deki zafer 90+11’de geldi. Samsun galibiyeti 90+5’te gerçekleşti. Kasımpaşa’dan 1 puanı getiren gol de aynı dakikada ağlara gitti.

90+2’ Szymanski (Antalyaspor)

81’ Talisca (Gaziantep FK)

88’ Talisca (Gaziantep FK)

83’ Duran (Beşiktaş)

88’ Brown (Rizespor)

90+5’ Duran (Galatasaray)

87’ Asensio (Konyaspor)

90+5’ Asensio (Kasımpaşa)

89’ Nene (Samsunspor)

90+5’ Cherif (Samsunspor)

90+11’ Kerem (Beşiktaş)

1995-96 SEZONU GİBİ

Bu sezon ligde derbi kaybetmeyen F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’u her iki maçta da yendiği 1995-96 sezonunda Galatasaray’a karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak, unutulmaz bir şampiyonluk yaşamıştı.

