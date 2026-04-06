8 markadan düz vitese veda: Türkiye’de 9 model hala manuel
Otomobil tutkunlarının “saf sürüş keyfi” olarak adlandırdığı manuel vitesli araçlar, teknolojik dönüşüm ve kullanıcı tercihlerindeki değişimle birlikte yollara veda etmeye hazırlanıyor. 8 büyük otomobil markası daha düz vitesi tamamen kaldırma kararı alırken, Türkiye’de durum ne? Hangi modeller düz vitesle alınabiliyor?
- 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla manuel şanzımanlı araç satışları küresel ölçekte tek haneli rakamlara geriledi.
- Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, Renault, Peugeot ve MINI gibi 8 büyük otomobil markası düz vites seçeneğini üretim bandından kaldırmaya hazırlanıyor.
- Manuel şanzımanın düşüşündeki en büyük etken elektrikli araçların yaygınlaşmasıdır.
- Türkiye'de 2026 yılı Ocak-Mart döneminde satılan otomatik vitesli otomobillerin payı %97,3 iken, manuel otomobillerin payı %2,7'dir.
- Türkiye'de manuel vitesle satışı devam eden sadece 9 model kalmıştır.
2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla yayınlanan pazar analizleri, manuel şanzımanlı araç satışlarının küresel ölçekte tek haneli rakamlara gerilediğini gösteriyor. Bir dönem "ekonomik ve dayanıklı" olduğu için tercih edilen düz vites hızla tarihe karışıyor.
8 BÜYÜK MARKADAN DÜZ VİTESİ VEDA
Sektör raporlarına göre, 8 büyük otomobil markası düz vites seçeneğini üretim bandından kaldırmaya hazırlanıyor. Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, Renault, Peugeot ve MINI hibrit, elektrikli ve otonom sürüşe yapılacak yatırımlar nedeniyle artık manuel vitese odaklanmayacaklarını duyurdular.
Manuel vitesin 2030 yılına kadar yeni araç pazarından tamamen silinmesi öngörülüyor.
EN BÜYÜK ETKEN ELEKTRİK DÖNÜŞÜMÜ
Manuel şanzımanın düşüşündeki en büyük etken kuşkusuz hızla büyüyen elektrikli araç pazarı. Elektrikli otomobillerin vites kutusuna ihtiyaç duymaması, vites değiştirme alışkanlığını tamamen ortadan kaldırıyor.
Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve acil frenleme gibi teknolojik güvenlik sistemleri manuel vitesle tam kapasiteli çalışamıyor.
Markalar için hem manuel hem de otomatik şanzıman üretimi maliyetleri artırıyor.
TÜRKİYE’DE DURUM NE?
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2026 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye’de 204.931 adet satılan otomatik vitesli otomobiller yüzde 97,3 pay aldı. Manuel otomobiller ise 5.757 adetle sadece 2,7 paya sahip.
Türkiye’de manuel vitesle halen satışı devam sadece 9 model kaldı. İşte o modeller ve 2026 yılı satış rakamları…
Fiat Egea Sedan – 2416 adet
Megane Sedan – 1072 adet
Dacia Sandero – 901 adet
Renault Duster – 568 adet
Opel Corsa – 277 adet
Hyundai i20 – 94 adet
Dacia Jogger – 61 adet
Nissan Juke – 32 adet
Opel Mokka – 49 adet