Otomobil tutkunlarının “saf sürüş keyfi” olarak adlandırdığı manuel vitesli araçlar, teknolojik dönüşüm ve kullanıcı tercihlerindeki değişimle birlikte yollara veda etmeye hazırlanıyor. 8 büyük otomobil markası daha düz vitesi tamamen kaldırma kararı alırken, Türkiye’de durum ne? Hangi modeller düz vitesle alınabiliyor?

2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla yayınlanan pazar analizleri, manuel şanzımanlı araç satışlarının küresel ölçekte tek haneli rakamlara gerilediğini gösteriyor. Bir dönem "ekonomik ve dayanıklı" olduğu için tercih edilen düz vites hızla tarihe karışıyor.

8 BÜYÜK MARKADAN DÜZ VİTESİ VEDA

Sektör raporlarına göre, 8 büyük otomobil markası düz vites seçeneğini üretim bandından kaldırmaya hazırlanıyor. Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, Renault, Peugeot ve MINI hibrit, elektrikli ve otonom sürüşe yapılacak yatırımlar nedeniyle artık manuel vitese odaklanmayacaklarını duyurdular.



Manuel vitesin 2030 yılına kadar yeni araç pazarından tamamen silinmesi öngörülüyor.

EN BÜYÜK ETKEN ELEKTRİK DÖNÜŞÜMÜ

Manuel şanzımanın düşüşündeki en büyük etken kuşkusuz hızla büyüyen elektrikli araç pazarı. Elektrikli otomobillerin vites kutusuna ihtiyaç duymaması, vites değiştirme alışkanlığını tamamen ortadan kaldırıyor.



Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve acil frenleme gibi teknolojik güvenlik sistemleri manuel vitesle tam kapasiteli çalışamıyor.

Markalar için hem manuel hem de otomatik şanzıman üretimi maliyetleri artırıyor.

TÜRKİYE’DE DURUM NE?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2026 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye’de 204.931 adet satılan otomatik vitesli otomobiller yüzde 97,3 pay aldı. Manuel otomobiller ise 5.757 adetle sadece 2,7 paya sahip.

Türkiye’de manuel vitesle halen satışı devam sadece 9 model kaldı. İşte o modeller ve 2026 yılı satış rakamları…

Fiat Egea Sedan – 2416 adet

Megane Sedan – 1072 adet

Dacia Sandero – 901 adet

Renault Duster – 568 adet

Opel Corsa – 277 adet

Hyundai i20 – 94 adet

Dacia Jogger – 61 adet

Nissan Juke – 32 adet

Opel Mokka – 49 adet

