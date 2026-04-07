Kerem Aktürkoğlu'nun avukatından açıklama: Hukuki işlem başlatılacak
Sarı lacivertli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medyada siber zorbalığa maruz kaldı.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK
Milli yıldızın avukatlık şirketi, Aktürkoğlu ve ailesine sosyal medya hesapları üzerinden küfür ile hakaret edildiğini ve hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Son zamanlarda bazı sosyal medya siteleri üzerinden, müvekkilimiz Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve ailesine yönelik sistematik bir şekilde hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Sosyal medya üzerinden yapılan bu tarz paylaşımlar cezai ve hukuki sorumluluk doğurmaktadır. Sosyal medya mecralarında müvekkilimize yönelik ifade özgürlüğünü aşan kişiler hakkında cezai işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
BU SEZON 19 GOLE ETKİ ETTİ
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 37 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 12 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.