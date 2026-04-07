İstanbul Esenyurt’ta bir motosikletli, trafik ışıklarında karşıya geçmeye çalışan genç kıza çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, motosikletteki yolcu ve yaya yaralandı.

Olay, saat 22.45 sıralarında İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü Pusat Çakır, trafik ışıklarında karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Esenyurt’ta kaza! Motosikletli yayaya çarptı, ölü ve yaralılar var

Kaza nedeniyle sürücü Çakır ve motosiklette arkasında oturan Engin O. savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çakır’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken motosikletteki Engin O. ve yaya genç kız yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücünün cansız bedeni morga götürülürken olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası