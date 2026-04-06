Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da kahreden kaza! Baba ve 2 oğlu canından oldu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada baba ve yanındaki iki oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında baba ve iki oğlu hayatını kaybetti.
- Kaza, Haliliye ilçesine bağlı Kırsal Konuklu Mahallesi yakınlarında Halil F. idaresindeki otomobil ile Halil O. yönetimindeki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi.
- Kazada Halil, İsmail ve Adnan F. ile Halil O. yaralandı.
- Yaralılardan baba Adnan F. ile oğulları İsmail F. ve Halil F. müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
- Diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza Haliliye ilçesine bağlı Kırsal Konuklu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Halil F. idaresindeki otomobil, Halil O. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada Halil, İsmail ve Adnan F. ile Halil O. yaralandı. İlk müdahalelere olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra hastaneye sevk edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
BABA VE OĞULLARI ÖLDÜ
Yaralılardan baba Adnan ile oğulları İsmail ve Halil F. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR