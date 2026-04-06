Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada baba ve yanındaki iki oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza Haliliye ilçesine bağlı Kırsal Konuklu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Halil F. idaresindeki otomobil, Halil O. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Halil, İsmail ve Adnan F. ile Halil O. yaralandı. İlk müdahalelere olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra hastaneye sevk edildi.

BABA VE OĞULLARI ÖLDÜ

Yaralılardan baba Adnan ile oğulları İsmail ve Halil F. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

