Eskişehir-Ankara yolunda meydana gelen feci kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç karşı şeride geçerek başka bir otomobil ile çarpıştı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Sivrihisar ilçesi Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Ali G. idaresinde Eskişehir istikametine doğru seyir halinde olan 46 ALS 749 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçerek Fatih A. idaresindeki 06 FRE 823 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Eskişehir'de katliam gibi kaza! Karşı şerde geçen otomobil dehşet saçtı: 4 ölü

4 KİŞİ CANINDAN OLDU

İhbar üzerine olay yerde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, 46 ALS 749 plakalı otomobilin sürücüsü Ali G. ve yolcu koltuğunda bulunan Mevlüt S’in 06 FRE 823 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih A. ve yolcu olarak bulunan babası Hasan A.’ın hayatını kaybettiği belirledi. Ayrıca araçlarda bulunan 2 kişi de ağır yaralandı.

Cenazeler, olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlattı.

