Ankara'da otobüs kazası! ölü, çok sayıda yaralı var
Ankara - İstanbul Yolu Kahramankazan ilçesinde halk otobüsü üst geçide çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken ilk belirlemelere göre 14 kişi de yaralandı.
- Ankara-Kızılcahamam arasında yolcu taşımacılığı yapan 06 HO 1460 plakalı özel halk otobüsü, Saray Mahallesi mevkisinde bariyerlere ve ardından üst geçidin ayağına çarptı.
- Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
- 4'ü ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.
- Yaralılar, Kahramankazan ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kazada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.
Ankara-Kızılcahamam arasında yolcu taşımacılığı yapan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 HO 1460 plakalı özel halk otobüsü, Saray Mahallesi mevkisinde önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptı.
Uşaklıların parasıyla Özgür Özel'e VIP araç! 7.7 milyonluk faturanın detayları ortaya çıktı!
5 KİŞİ CAN VERDİ
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kahramankazan ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
OTOBÜS ÜST GEÇİDE ÇARPMIŞ
Kazanın ardından ilk açıklamayı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kahramankazan’da özel halk otobüsünün üst geçide çarpması sonucu 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Kazayla ilgili Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirildi. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Olay yerinde görevlendirilen bilirkişiler ile inceleme yapılmakta ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.