İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul gibi yoğun kent merkezlerinde yaşanan park yeri arama trafiğini azaltmak, zaman ve yakıttan tasarruf sağlamak için geliştirilen teknoloji tabanlı çözüm olan akıllı otopark sistemlerinin elzem olduğunu söyledi.

İstanbul’da kronikleşen otopark problemi, her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısının 6 milyonu aştığı megaşehirde, özellikle akşam saatlerinde araçlarını park etmek isteyen sürücüler zorluk yaşıyor. Bazı ilçelerde park yeri bulamayan sürücülerin kaldırım kenarlarında çift sıra park yaptıkları görülürken, bazı sürücüler ise araçlarını sokak ortasında bırakıyor.

YENİ OTOPARK YAPMAK ÇÖZÜM DEĞİL

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, kronikleşmiş otopark meselesinin yalnızca yeni otopark inşa etmekle çözülemeyeceğini dile getirdi. Prof. Dr. Ilıcalı “Mevcut yapı stokunun yoğun olduğu alanlarda yer altı otoparkları, çok katlı mekanik sistemler ve kamu- özel iş birliği modelleri devreye alınabilir. İBB ve iştiraklerinden İSPARK tarafından işletilen tesislerin kapasite ve erişilebilirlik açısından artırılması ile dijital uygulamalar üzerinden gerçek zamanlı doluluk oranlarının paylaşılması; sürücülerin gereksiz dolaşımını azaltacaktır” dedi.

“Akıllı Otopark Sistemleri”nin önemine değinen Ilıcalı şunları kaydetti: Akıllı otopark sistemleri özellikle yoğun şehir merkezlerinde yaşanan park yeri arama trafiğini azaltmak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlamak ve kentsel ulaşım verimliliğini artırmak amacıyla geliştirilen teknoloji tabanlı çözümlerdir. Bu sistemler sensörler, plaka tanıma teknolojileri, mobil uygulamalar, değişken mesaj panoları ve merkezi yazılımlar aracılığıyla boş park alanlarını anlık olarak tespit eder ve sürücülere yönlendirme yapar. Böylece hem trafi k sıkışıklığı hem de gereksiz dolaşımdan kaynaklanan karbon emisyonu azalır. Akıllı otopark uygulamaları belediyelerin veri temelli planlama yapmasına imkân tanırken, dinamik fiyatlandırma ve rezervasyon seçenekleri sayesinde otopark kapasitesinin daha dengeli kullanılmasını sağlar.

Prof. Dr. Ilıcalı “Park Et Devam Et sistemlerinin metro ve metrobüs hatlarıyla entegre edilerek güçlendirilmesi, özel araç kullanım talebini kent merkezine gitmeden önce düşürebilir. Bu noktada toplu taşıma yatırımlarının artırılması ve özel araç yerine raylı sistem kullanılmasının teşvik edilmesi park talebini azaltan en yapısal çözümdür” dedi.

