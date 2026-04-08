Fenerbahçe’de Marco Asensio’nun yerine kim oynayacak? Domenico Dedesco’ya göre; çözüm çok. İtalyan çalıştırıcı dizindeki ödem nedeniyle durumu belirsiz olan İspanyol yıldızın yerine üç isim saydı ama Fred ve İsmail’e göre ağır basan Talisca.

Derbiden zaferle ayrılan Fenerbahçe’de bir yanda sevinç ve umut bir yanda ise endişe var. Endişenin en büyük sebebi ise takımın lider oyuncusu olan Marco Asensio’nun sakatlanması. Dizinde ödem bulunan ve bu nedenle de MR’ı çekilemeyen İspanyol yıldızın durumu ciddi mi değil mi henüz belli değil. Temenniler sakatlığının ciddi olmaması ve bir an önce takıma dönmesi yönünde ama teknik direktör Domenico Tedesco’nun alternatif planları da hazır. “Sakatlıklar işimizin parçası. Çok fazla çözümümüz var” diyen İtalyan çalıştırıcının aklından geçenler az çok belli.

Nene - Tedesco

GİZLİ FORVET NENE!

Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek olan Asensio’nun yerine düşünülen oyuncular Fred, İsmail ve Talisca. Ancak Asensio’nun hücum gücüne yaklaşan isim Talisca gibi görünüyor. İsmail savunma yönüyle Fred de savunma artı geriden oyun kurmayla ön plana çıkıyor. Tedesco da yokluktan forvette şans verdiği Talisca’yı gerçek bölgesine alıp eski üretkenliğini yeniden sağlamak amacında. Ki forvette Nene ve Kerem gibi kanatların öne çıkması da söz konusu. O sebeple Tedesco, Asensio’nun önemli bir isim olduğunu belirtse de yokluğunda çözüm üretiyor.

ÜÇ MAÇTIR SUSKUN

Bu sezon forvet gibi işler çıkaran Anderson Talisca ligde 25 maçta 13 gol ve 3 asiste imzasını atarken son üç maçta ağları havalandıramadı. Sambacı 10 numara yerine forvette görev aldığı maçlarda bekleneni tam olarak veremedi.

Brown-Ederson-Guendouzi

GUENDOUZİ&KANTE

F.Bahçe’nin Beşiktaş derbisinde genel anlamdaki oyunu taraftarı o kadar tatmin etmese de performansıyla sevindiren iki isim vardı. Onlar da devre arasında alınan Guendouzi ile Kante… Orta sahanın iki Fransızı takıma dinamizm getirdi ve savaşçı kimlikleriyle alkış aldı. Hele de Kante’nin geldiği günden bu yana en iyi maçını çıkarması kalan haftalar için umut verdi.

TEDESCO İŞİ SIKI TUTUYOR

Süper Lig’de şampiyonluk inancını koruyan Fenerbahçe derbi sonrası Kayseri mesaisine başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco önlerinde altı final sınavının kaldığını belirterek hiçbir maçın kolay geçmeyeceğini söyledi. Ki bu hafta deplasmanda oynayacakları Kayseri’nin bulunduğu konum itibarıyla (16. sıra) işlerinin bir hayli zorlaştıracağı görüşünü takıma anlattı.

