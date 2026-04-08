İran ile ABD-İsrail arasında 28 Şubat'tan bu yana devam eden savaş Donald Trump'ın ateşkes anlaşmasını duyurmasının ardından 2 haftalık süreyle sona erdi. Tahran yönetimi ateşkes anlaşmasını doğrularken, Trump yönetimini topa tuttu ve ABD'nin hezimete uğratıldığını öne sürdü.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

ABD Başkanı, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la "uzun vadeli" bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump

"TARİHİ BİR ZAFER"

Ateşkese ilişkin açıklamada bulunan İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, "İran, ABD'yi 10 maddelik planını kabul etmeye zorlayarak tarihi bir zafer elde etti" ifadelerini kullandı.

ABD ŞARTLARI KABUL ETTİ

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü, nükleer zenginleştirme hakkını ve tüm yaptırımların kaldırılması şartlarını kabul ettiğini ifade etti.

MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLIYOR

KKonsey, müzakerelerin "ABD tarafına tam bir güvensizlik içinde" 10 Nisan Cuma günü Pakistan’ın başkenti İslamabad'da başlayacağını duyurdu.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle:

"TARİHİ VE EZİCİ YENİLGİYE UĞRADILAR"

İran halkına karşı yürütülen bu haksız, yasa dışı ve suç niteliğindeki savaşta düşman, inkâr edilemez, tarihi ve ezici bir yenilgiye uğramıştır.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney

"ŞARTLARIMIZI KABUL ETMEK ZORUNDA KALDILAR"

ABD, İran’ın 10 maddelik teklifini kabul etmek zorunda kaldı; bu teklif, saldırmazlık yönünde temel bir taahhüt, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün sürmesi, uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi, tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması, BM Güvenlik Konseyi ve Yönetim Kurulu kararlarının sona erdirilmesi, İran’a tazminat ödenmesi, ABD muharip güçlerinin bölgeden çekilmesi ve Lübnan’daki İslami direniş de dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın durdurulmasını içeriyor.

Bu haksız savaşın başında, düşman, İran üzerinde hızla tam askeri hakimiyet kurabileceğine, siyasi ve sosyal istikrarsızlık oluşturabileceğini ve İran’ı boyun eğmeye zorlayabileceğine inanıyordu.

İran’ın füze ve İHA kapasitesinin hızlı bir şekilde etkisiz hale getirileceğini düşündüler ve İran’ın sınırlarının ötesinde ve bölgede bu kadar güçlü bir karşılık verebileceğine inanmadılar.

Bu savaşın İran’ı bitireceğine ve “insanlığın son kalesi” olarak tanımlanan şeyi ortadan kaldırarak, kontrolsüz daha fazla eyleme imkân tanıyacağına emindiler.

İran’ı bölmeyi, petrolünü ve zenginliklerini yağmalamayı ve halkını uzun süren istikrarsızlık ve güvensizlik içinde bırakmayı hayal ettiler.

Liderlerinin şehit edilmesinin derin acısına rağmen, İranlı savaşçılar ve müttefikleri, Tanrı’ya olan inanç ve şehitlerin liderinden aldıkları ilhamla düşmanlarına tarihi bir ders vermek, geçmiş suçların intikamını almak ve düşmanın İran’a yönelik saldırı düşüncelerini sonsuza dek terk etmesini sağlamak için hareket ettiler.

"HİÇBİR KABİLİYETLERİ YOKTU"

Savaşın başlamasından yaklaşık 10 gün sonra, düşman bu savaşı kazanma konusunda hiçbir kabiliyeti olmadığını fark etti.

Savaşın hedeflerinin neredeyse tamamı gerçekleştirilmiştir ve cesur evlatlarınız düşmanı tarihi bir çaresizliğe ve kalıcı bir yenilgiye sürüklemiştir.

İran, ABD’nin şunları kabul ettiğini açıkladı:

1— Saldırmazlık taahhüdü

2— Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün devamı

3— Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi

4— Tüm birincil yaptırımların kaldırılması

5— Tüm ikincil yaptırımların kaldırılması

6— BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi

7— Yönetim Kurulu kararlarının sona erdirilmesi

8— İran’a tazminat ödenmesi

9— ABD muharip güçlerinin bölgeden çekilmesi

10— Lübnan’daki Hizbullah’a karşı olanlar dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi

