Yerli ve milli batarya üretimi yapan ASPİLSAN Enerji, Güney Koreli teknoloji devi Top Material ile el sıkışarak Türkiye’de LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya hücresi üretimi için düğmeye bastı. 5.2 milyon dolarlık bu imza, Togg ve Avrupa pazarı için yeni bir dönemin habercisi.

Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesinde kritik bir eşik daha aşılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji, elektrikli araç ve enerji depolama sistemlerinin geleceği olarak kabul edilen LFP (Lityum Demir Fosfat) teknolojisini Türkiye’ye taşıyor.



Duyurulan anlaşma kapsamında, Güney Koreli Top Material şirketi ile batarya hücresi üretim hattı kurulumu için 5.2 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre Top Material, üretim hattının kurulmasından batarya hücre tasarımı, kurulum, çalıştırma ve yazılım teminine kadar tüm süreci üstlenecek.

ASPİLSAN Türkiye’de LFP batarya üretecek: TOGG ve İHA’lara güç verebilir

LFP BATARYANIN ÖNEMİ

Lityum-iyon bataryalara kıyasla pek çok avantaj sunan LFP hücreleri, otomotiv dünyasında dengeleri değiştiriyor. ASPİLSAN’ın bu yatırımı da birçok açıdan kritik önem taşıyor.

LFP bataryalar, nikel ve kobalt içermediği için yaklaşık yüzde 30 daha uygun maliyetli. Ayrıca yanma ve patlama riski en düşük batarya kimyası olarak biliniyor. Soğuk havalarda daha az menzil kaybeden ve yüksek batarya döngüsüyle öne çıkan LFP bataryalar sadece elektrikli araçlarda değil İHA’lar ve yenilenebilir enerji bataryalarında da kullanılıyor.

ASPİLSAN Türkiye’de LFP batarya üretecek: TOGG ve İHA’lara güç verebilir

TOGG VE İHA’LARDA KULLANILABİLİR

Yani bataryalar yerli üretim insansız hava ve kara araçlarında kullanılabilecek. Üretilecek hücrelerin, yerli otomobil Togg başta olmak üzere orta segmentteki ekonomik elektrikli araçlarda da kullanılması bekleniyor. Bu hamle, Togg'un maliyetlerini düşürürken rekabet gücünü artıracak.

