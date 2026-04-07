Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi haftasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Trabzonspor'un Galatasaray'ı mağlup ettiği mücadelede, Barış Alper Yılmaz ile Wagner Pina arasındaki pozisyonun VAR konuşmaları da paylaşıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Trabzonspor-Galatasaray, Gençlerbirliği-Göztepe, Kasımpaşa-Kayserispor, Antalyaspor-Eyüpspor maçlarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

BARIŞ ALPER - PINA POZİSYONU

Trabzonspor'un Galatasaray konuk ettiği müsabakada, Barış Alper Yılmaz ile Wagner Pina arasındaki pozisyonun VAR konuşmaları da paylaşıldı.

Hakem Cihan Aydın ile VAR hakemi arasında geçen diyaloglar şöyle:

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."

Cihan Aydın: "Anlaşıldı."

Cihan Aydın: "Evet, geldim Erkan hocam."

VAR: "Temas noktasını gösteriyorum. Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim."

Cihan Aydın: "Erkan hocam, bir daha başka açıdan ver. Evet, bu açı güzel. Oyuncunun ayağı yerde, dizine çarpıyor. Diğer açıdan bir daha göster."

VAR: "Diğer açıyı gösteriyorum."

Cihan Aydın: "Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor. Diğer ayağıyla yapıyor."

Cihan Aydın: "Erkan hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart."

VAR: "Karar senin."

