Mersin’de hasat edilen limonlar, Nevşehir’de 66 yıl önce oluşan mağaralarda depolanıyor. 1 milyon sandığın depolandığı, daha sulu limonların bölge halkı için önemli gelir kaynağı olduğunu belirten işletmeciler hem yurt için hem yurt dışına satış yaptıklarını söyledi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı 3 bin 47 nüfuslu Ortahisar beldesinde 1960'larda tüf kayalar oyularak oluşturulan mağaralar, depo oldu. Geçmişte koyun sürülerinin dinlenme noktası olmasından dolayı "Yatak" adı verilen bölgede depolanan limonlar, talebe göre yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Mağaradaki doğal ısı ve nem sayesinde kabukları incelip sululuk oranı artan limonlar, doğal ortamda kıvam ve özel bir aroma kazanıyor. Mersin yöresinde hasat edildikten sonra Kapadokya'daki depolara getirilen limonlar beldenin önemli gelir kaynaklarından biri.

Hasadı Mersin, deposu Nevşehir’de! 66 yıllık mağarada saklanan limonlar 3047 nüfuslu beldenin gelir kapısı oldu

“1 MİLYON SANDIK DEPOLANIYOR”

Son dönemde ortalama 1 milyon sandık civarında limon depolandığını belirten Ortahisar Belde Belediye Başkanı Mustafa Ateş, şunları anlattı:

Yatak bölgesi daha sonra adını buradaki soğuk hava depolarındaki limonlara vermiş. Yatak limonun hikayesi buradan geliyor. Bunlar insan gücüyle kesildiği için hepsinin tavan boyları yaklaşık 2,5 metre çünkü insanlar o dönemde elindeki kazmaya benzer külük dediğimiz aletlerle bu depoları oymuş. Kasabamızda bulunan yaklaşık bin tane soğuk hava deposunun kapasitesi 5 milyon sandıktır ancak son dönemde ortalama 1 milyon sandık civarında limon depolanıyor.

Hasadı Mersin, deposu Nevşehir’de! 66 yıllık mağarada saklanan limonlar 3047 nüfuslu beldenin gelir kapısı oldu

“BU LİMONLAR DAHA SULU”

Ateş “Depolanan limonlar genelde ihraç ediliyor çünkü bunlar birinci sınıf limon ve tamamen doğal vaziyette yurt dışına gönderiliyor. Sandıklarda gelen limonlar yaklaşık 20 kilo civarında depolara girer. Burada işçiler vasıtasıyla fireler seçilir, örneğin bir sandıkta 2 kilo fire olursa 18 kilo kalması gerekirken, burada sulandığı için 21-22 kilo civarında depodan çıkar” dedi.

Hasadı Mersin, deposu Nevşehir’de! 66 yıllık mağarada saklanan limonlar 3047 nüfuslu beldenin gelir kapısı oldu

“CİDDİ BİR EKONOMİK DÖNGÜ”

Beldede yıllardır depoculuk faaliyetinin ekonomi ve istihdama katkı sunduğunu ifade eden Ateş, "Son dönemde turizm biraz daha ön plana çıktı ancak soğuk hava depoculuğu hala kasabamızda devam etmekte. Gerek bu depolarda çalışan işçiler gerekse depo sahipleri tarafından çok ciddi bir ekonomik döngü sağlanmakta” diye konuştu.

Hasadı Mersin, deposu Nevşehir’de! 66 yıllık mağarada saklanan limonlar 3047 nüfuslu beldenin gelir kapısı oldu

"KENDİNE HAS AROMA"

Limon deposu işletmecilerinden Ahmet Şişman ise Mersin'de kışın limon hasat edildiğini belirterek “Kasım, aralık ve ocak aylarında Ortahisar'a getirilir. Yaklaşık 8-10 ay civarında kalır, yurt içi ve yurt dışı piyasaya buradan sevk edilir. Depoların özelliği, limonun kabuğunu inceltir, limon daha çok sulanır, kendine has aromaya sahip olur” diye konuştu.

Hasadı Mersin, deposu Nevşehir’de! 66 yıllık mağarada saklanan limonlar 3047 nüfuslu beldenin gelir kapısı oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası