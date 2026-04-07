Ege ve Doğu Akdeniz’de gerilim, Yunanistan’ın Fransa’yı arkasına alarak giriştiği tehlikeli provokasyonla yeniden zirveye tırmandı. Fransız Donanması’nın Girit açıklarında düzenleyeceği tatbikat için Yunanistan’ın yayınladığı kanunsuz NAVTEX’e, Türk Deniz Kuvvetleri anında "dur" dedi.

Ankara, yayınladığı 0370/26 sayılı karşı NAVTEX ile söz konusu bölgenin Türkiye’nin sorumluluk alanında olduğunu hatırlattı.

Yunan basınından Proto Thema, "Heraklion İstasyonu, 5-8 Nisan tarihleri arasında Girit'in batısı ve doğusundaki iki deniz bölgesinde yapılacak büyük çaplı bir Fransız Donanması tatbikatı için bir NAVTEX (254/26) yayınladı.

Girit'in doğusundaki bölge, Atina FIR'ı ve Yunanistan'ın NAVTEX yayınlama sorumluluğu alanının içinde yer alıyor; ancak Türkiye bu duruma itiraz ediyor.

Ankara, dün öğleden sonra kendi NAVTEX'ini (0370/26) yayınlayarak, Heraklion İstasyonu tarafından yayınlanan NAVTEX'in, seyir uyarıları yayınlama konusunda Türkiye'nin sorumluluk alanına ait bir bölgeyi kapsadığını belirtti. Ardından, Fransız Donanması tatbikatı için tek taraflı olarak yeni bir NAVTEX yayınladı ."dedi.

Diğer yandan Yunanistan’ın en köklü gazetelerinden Ta Nea, yaşanan hüsranı "Büyük bir fiyaskoya hazırlanıyoruz" başlığıyla manşetine taşıdı.

Haberde, 2026 yılında bile Amorgos ve Kos adaları çevresinde kablo döşemeye çalışan Yunan ve İtalyan gemilerinin, Türk savaş gemileri tarafından telsiz uyarısıyla durdurulduğu ve bölgeden uzaklaştırıldığı itiraf edildi.

MİÇOTAKİS’İN "FRANSA VE ABD" SIĞINAĞI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çareyi bir kez daha Paris ve Washington’a sığınmakta buldu.

Ta Nea’nın haberine göre Atina, özellikle Dedeağaç bağlantılı projelerde Fransa'yı "kalkan" olarak kullanmaya çalışıyor.

