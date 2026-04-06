Türkiye’nin tüm diplomatik uyarılarına ve uluslararası hukukun açık hükümlerine rağmen Yunanistan, İsrail yapımı yüksek hassasiyetli PULS roket sistemlerini tedarik etmek üzere 650 milyon avroluk sözleşmeyi imzaladı. 300 kilometre menzilli Predator Hawk füzelerinin gayri askeri statüdeki On İki Ada ve Ege adalarına yerleştirilmesi planlanıyor.

Atina ve Tel Aviv yönetimleri arasında imzalanan yeni savunma sözleşmesiyle, Yunan ordusu İsrail yapımı PULS yüksek hassasiyetli roket topçu sistemlerini tedarik edecek.

Toplam değeri 650 milyon euroyu bulan bu dev anlaşma, 12 Ada ve çevresindeki kritik noktalara uzun menzilli füzelerin yerleştirilmesini öngörüyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, Yunan ordusuna Elbit Systems tarafından üretilen PULS tipi çoklu roketatar sistemleri tedarik edilmesini sağlamak için 2,3 milyar şekel (Yaklaşık 757,84 milyon dolar) değerinde anlaşma imzalandı.

LOZAN VE PARİS ANTLAŞMALARI AÇIKÇA ÇİĞNENİYOR

1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları uyarınca silahsız kalması gereken Doğu Ege Adaları, Yunanistan'ın maksimalist dış politikasıyla ağır silahların hedefi haline geldi. Kathimerini gazetesinin haberine göre, İsrail'den alınacak 36 adet PULS sistemi bizzat Ege Adaları ve On İki Ada'ya konuşlandırılacak. Türkiye'nin batı kıyılarını doğrudan tehdit eden anlaşma, aynı zamanda adaların egemenliğinin devredilme şartı olan "gayri askeri statü" kuralını da doğrudan ihlal ediyor.

Yunanistan Lozan'ı yine çiğnedi! "36 Adet PULS sistemi Ege'ye konuşlandırılacak"

300 KİLOMETRE MENZİLLİ FÜZELER EGE'YE YIĞILIYOR

İsrail savunma devi Elbit tarafından geliştirilen PULS sistemi, 300 kilometre menzile sahip Predator Hawk füzelerini fırlatma kapasitesine sahip. Anlaşma kapsamında Yunanistan'a teslim edilecek mühimmat paketi 150 kilometre menzilli EXTRA ve 40 kilometre menzilli ACCULAR roketlerini de içeriyor.

Atina yönetimi, Yunan basının iddialarına göre füzeleri Meriç hattı ve adalara yerleştirerek Türkiye'nin stratejik altyapılarını, hava üslerini ve lojistik noktalarına karşılık konuşlandırmayı planlıyor.

İSRAİL İLE KİRLİ ORTAKLIK DERİNLEŞİYOR

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, anlaşmanın iki ülke arasındaki askeri-stratejik iş birliğini zirveye taşıdığını kaydetti. Anlaşma sadece silah alımını değil, sistem bileşenlerinin bir kısmının Yunanistan'da üretilmesini ve İsrailli uzmanların Yunan askerlerine eğitim vermesini de kapsıyor.

4 yıl içinde tamamlanacak olan teslimat sürecinin ardından, 10 yıl boyunca bakım ve destek hizmeti de İsrail tarafından sağlanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası