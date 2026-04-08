Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dün gözaltına alınan isimlerin büyük bölümü serbest bırakıldı. Mustafa Ceceli ise iddiaları 'itibar suikastı' olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerden Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kapsamında adli kontrol kararı verildi. Melek Mosso ise hakkında talep edilen adli kontrole rağmen mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Öte yandan İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden savcılık ifadelerinin ardından doğrudan serbest bırakıldı.

CECELİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan isimlerden ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddialara sert tepki gösterdi.

Ceceli, hakkında ortaya atılan suçlamaların gerçek dışı olduğunu belirterek, kendisine yönelik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

"KİMLER OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Ceceli, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Herkese iyi akşamlar. Gerçekten böyle bir video çekmek zorunda kaldığım için inanamıyorum. Bugün hepinizin malumu kamuoyuna yansıyan konuyla alakalı gerekli prosedürler tamamlandı ve akla, mantığa, hayale hiçbir şekilde sığmayan bu iftiralarla bir alakam olmaması sebebiyle serbestlik kararı verildi. Bu algı operasyonunu yürüten, karalama kampanyasını, itibar suikastını yapanların kimler olduğunun farkındayım ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim. Teşekkürler."

