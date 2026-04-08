ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile 2 haftalık ateşkes sağlandığını açıklamasının ardından bölgede gerilim yeniden yükseldi. İsrail basını, ateşkes açıklamasına rağmen İran’dan İsrail’e balistik füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

SİRENLER ÇALDI

Saldırı sırasında Kudüs ve ülkenin orta kesimlerinde sirenlerin çaldığı belirtilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası