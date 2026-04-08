Edirne Meriç hak sahipleri konut belirleme kurası bugün gerçekleşti. TOKİ kura sonuçları ve konut belirleme süreci, 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Kura çekilişi sonrası isim listesi ve sözleşme sürecine ilişkin detaylar gündemde yer alıyor.

TOKİ Edirne kura sonuçları sorgulanıyor. 250 bin konut kapsamında Edirne Meriç'te yapılan 89 konut için hak sahipleri arasında konut belirleme kurası gerçekleşti. Kuranın ardından hak sahipleri isim listesini araştırıyor.

TOKİ EDİRNE MERİÇ KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

89 konut 81 hak sahibinin bulunduğu TOKİ Edirne Meriç kurası, Ankara 66. Noter denetiminde otomatik kura sistemiyle çekildi. Çekiliş sonuçları noter onayının ardından TOKİ'nin resmi web sayfası üzerinden ilan edilecek.

Konut belirleme kurası ile birlikte hak sahipleri, projede kendilerine 2+1, 3+1 konutları ve bulunduğu katı öğrenme imkanına kavuştu. Kura sonuçlarının ardından vatandaşlar isim listesi ve detaylı sonuçlara TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlıyor.

SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK?

Konut belirleme kurasının tamamlanmasının ardından süreç sözleşme aşamasıyla devam edecek. Hak sahipleri, TOKİ tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak.

Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanıyla satışa sunulurken, peşinat bedeli sözleşme sırasında tahsil edilecek. Taksit ödemeleri sözleşmenin ardından başlayacak ve ödemeler yılda iki kez memur maaş artış oranına göre güncellenecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası