ABD merkezli Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün yaptığı araştırma, sessiz tehlikeyi gün yüzüne çıkardı. Araştırmaya göre 33 ülke 2040 yılında "aşırı yüksek su stresi" kategorisinde yer alacak. Türkiye bu listede 27. Sırada yer alırken, listede 14 Orta Doğu ülkesi bulunuyor. İşte susuzluk riski ile karşı karşıya kalan ülkeler…

İran’daki savaş sonrasında İran basını Körfez ülkeleri ve Ürdün'deki kritik enerji üretim ve tuzdan arındırma tesislerine ait görüntüleri paylaştı. İran, bu tesislerin muhtemel bir saldırıda hedef alınabileceğini belirtti.

Su güvenliğine yönelik endişeler yeniden gündem olurken, merkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI), dikkat çeken bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

WRI Ağustos 2025'te yüzey suyu kaynakları üzerindeki rekabeti ve tükenmeyi ölçen su stresi göstergesi kapsamında 167 ülkeyi analiz etti. Analiz, 2040 yılına kadar Türkiye dahil 33 ülkenin "aşırı yüksek su stresi" riskiyle karşı karşıya kalacağını ortaya koydu.

33 ülkelik 'sessiz felaket' raporu! Türkiye de listede, 2 milyar insan susuzluk riskiyle karşı karşıya

33 ÜLKE RİSK LİSTESİNDE!

Araştırmada, 2040 yılında "aşırı yüksek su stresi" kategorisinde yer alacağı öngörülen 33 ülke şöyle sıralandı:

Bahreyn, Kuveyt, Katar, San Marino, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, İsrail, Suudi Arabistan, Umman, Lübnan, Kırgızistan, İran, Ürdün, Libya, Yemen, Makedonya, Azerbaycan, Fas, Kazakistan, Irak, Ermenistan, Pakistan, Şili, Suriye, Türkmenistan, Türkiye, Yunanistan, Özbekistan, Cezayir, Afganistan, İspanya ve Tunus.

TÜRKİYE 27. SIRADA

Türkiye listede 27. sırada yer alırken söz konusu 33 ülkeden 14'ünün Orta Doğu'da bulunduğu ve Bahreyn, Kuveyt, Katar, BAE, Filistin, İsrail, Suudi Arabistan, Umman ile Lübnan'ın ise en yüksek risk puanına sahip ülkeler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Araştırmada, Orta Doğu halihazırda dünyanın en az su güvenliğine sahip bölgelerinden biri olarak kabul edildi. Körfez kıyılarında 400'den fazla tuzdan arındırma tesisinin bulunduğu aktarılan araştırmada, bu tesislerin içme suyu, tarım ve sanayi için kritik bir rol üstlendiğine dikkati çekildi.

1,5 MİLYON KİŞİ GÖÇ ETTİ

Araştırmada, Suriye'de 2011'deki iç savaş öncesinde yaşanan uzun süreli kuraklığın, tarım gelirlerinin çökmesine ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin kırsaldan kentlere göç etmesine neden olduğu da belirtildi. Araştırmada, ABD, Çin ve Hindistan gibi küresel ekonomilerin ulusal ortalamalarda Orta Doğu kadar yüksek su stresine maruz kalması beklenmese de ülke içindeki bazı bölgelerde sorunlar yaşanacağı işaret edildi.

UNESCO Su Bilimleri Bölümü Direktörü Abou Amani, su güvenliğinin sadece bulunabilirlikle sınırlı olmadığını, kalite, yönetim, altyapı ve dayanıklılıkla da ilgili olduğunu vurguladı.

Amani “2024 itibarıyla, dünya nüfusunun yüzde 26'sı güvenli biçimde yönetilen içme suyu hizmetlerinden, yüzde 41'i ise güvenli sanitasyon hizmetlerinden yoksun ve en ağır yükü kadınlar ve kız çocukları çekiyor” diyerek 2,1 milyar insanın içme suyundan, 3,4 milyar insanın ise güvenli sanitasyon hizmetlerinden mahrum kaldığına dikkat çekti.

SESSİZ FELAKET "ZERO DAY"

ABD'deki Tufts Üniversitesi'nden Su Diplomasisi Programı Direktörü Prof. Dr. Shafiqul Islam ise "Zero Day" kavramı vurgulayarak önemini anlattı.

"Zero Day" kavramı, bir kent ya da bölgedeki su rezervlerinin kritik seviyelere düşerek musluklardan su akamayacak noktaya gelmesini ve halkın susuz kalma riskiyle karşı karşıya kalmasını ifade ediyor.

2 MİLYARDAN FAZLA İNSAN KRİZLE KARŞI KARŞIYA

Bu durumun en çarpıcı örneklerinden birinin geçmişte Güney Afrika'nın Cape Town kentinde yaşandığını hatırlatan Islam, "Day Zero artık varsayımsal bir senaryo değil, dünya çapında birçok kent ve bölge için acı bir gerçek haline geldi. 2 milyardan fazla insan Day Zero Krizi ile karşı karşıya kalma riski altında” diyerek uyardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası