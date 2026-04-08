Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu ve hastaneye kaldırılmasının ardından yaşanan gelişmeler kamuoyunun gündemine oturdu. Yoğun bakım süreci ve doktor açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, İbrahim Tatlıses'in son sağlık durumuna dair gelişmeler...

Uzun süredir yurt dışı konser programlarıyla gündemde olan İbrahim Tatlıses, İstanbul’daki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin yapılan resmi açıklamalar ve hastane sürecine dair detaylar merak konusu oldu.

İBRAHİM TATLISES SAĞLIK DURUMU NASIL

İbrahim Tatlıses, yaşadığı tansiyon düşüklüğü şikayeti sonrası İstanbul’da bulunan Acıbadem Altunizade Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından gerçekleştirilen tetkiklerde sanatçının enfeksiyon ön tanısıyla tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Hastane başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, Tatlıses’in bilincinin açık olduğu, kalp ve akciğer fonksiyonlarının normal seyrettiği belirtildi. Ayrıca sanatçının bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kamuoyunda yer alan “ağır virüs” iddialarının gerçeği yansıtmadığı da özellikle vurgulandı.

Tatlıses hakkında "Gel Konuşalım" programına konuşan kızı Melek Zübeyde, "Bugün ameliyat olma ihtimali var" dedi.

İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler

İBRAHİM TATLISES SON GELİŞMELER

Sanatçının hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından ailesi ve yakın çevresi hastaneye akın etti. Uzun süredir görüşmediği çocuklarının da hastaneye gelmesi dikkat çekerken, yaşanan gelişmeler duygusal anlara sahne oldu.

Özellikle oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşanan buluşma gündeme damga vurdu. Baba ve oğulun uzun süredir devam eden küslüğünün ardından hastanedeki buluşmada duygusal anlar yaşandığı öğrenildi. Öte yandan Ahmet Tatlıses’in de yaşadığı stres nedeniyle fenalaştığı ve hastanede müdahale edildiği aktarıldı.

İBRAHİM TATLISES NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

İbrahim Tatlıses, tansiyon düşüklüğü şikayeti sonrası hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde enfeksiyon ön tanısıyla tedavi süreci başlatıldı. Tatlıses’in bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı. Bu durumun kontrol altına alınması için yoğun bakımda gözlem süreci devam ediyor.

