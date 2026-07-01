Galatasaray, bonservisi Manchester United'da olan Bruno Fernandes için 2026 FIFA Dünya Kupası sonrası hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün, Portekizli yıldız için toplamda 60 milyon euroluk bütçe ayırdığı konuşuluyor.

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, Premier Lig ekibi Manchester United ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan dünyaca ünlü Portekizli yıldız Bruno Fernandes için transfer planını yaptı.

30 MİLYON BONSERVİS, 3 YILDA 30 MİLYON MAAŞ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro bonservis teklifi yapacak olan sarı-kırmızılılar, oyuncuya da yıllık 10 milyon euro garanti ücretten 3 sezonluk anlaşma sunacak.

Bruno Fernandes, 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı forması giyiyor.

37 MAÇTA 31 GOLE KATKI

Galatasaray, Manchester United'dan ayrılmak istemese de deneyimli futbolcu ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından görüşme yapmak istiyor. İngiliz devinde geçtiğimiz sezon 37 maçta süre bulan Bruno Fernandes, 3203 dakikada 9 gol attı ve 22 asist yaptı.

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