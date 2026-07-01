Galatasaray'ın Bruno Fernandes planı: 60 milyon euroluk dev bütçe
Galatasaray, bonservisi Manchester United'da olan Bruno Fernandes için 2026 FIFA Dünya Kupası sonrası hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün, Portekizli yıldız için toplamda 60 milyon euroluk bütçe ayırdığı konuşuluyor.
- Galatasaray, Bruno Fernandes için 30 milyon euro bonservis teklifi yapacak.
- Oyuncuya yıllık 10 milyon eurodan 3 sezonluk anlaşma sunulacak.
- Bruno Fernandes'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
- Oyuncu ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından görüşme yapmak isteniyor.
- Bruno Fernandes, geçtiğimiz sezon 37 maçta 9 gol attı ve 22 asist yaptı.
Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, Premier Lig ekibi Manchester United ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan dünyaca ünlü Portekizli yıldız Bruno Fernandes için transfer planını yaptı.
30 MİLYON BONSERVİS, 3 YILDA 30 MİLYON MAAŞ
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro bonservis teklifi yapacak olan sarı-kırmızılılar, oyuncuya da yıllık 10 milyon euro garanti ücretten 3 sezonluk anlaşma sunacak.
37 MAÇTA 31 GOLE KATKI
Galatasaray, Manchester United'dan ayrılmak istemese de deneyimli futbolcu ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından görüşme yapmak istiyor. İngiliz devinde geçtiğimiz sezon 37 maçta süre bulan Bruno Fernandes, 3203 dakikada 9 gol attı ve 22 asist yaptı.