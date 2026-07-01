Ankara'da 1 Temmuz Çarşamba günü bazı ilçelerde meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre Çubuk, Polatlı, Altındağ ve Nallıhan'da planlı ve plansız su kesintileri uygulanıyor. Arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 1 Temmuz ASKİ su kesintisi programı...

ASKİ su kesintisi 1 Temmuz programı vatandaşlar ile paylaşıldı. Su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde arızaların en kısa sürede giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Kurum, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından suyun belirtilen saatlerde kademeli olarak abonelere yeniden verileceğini belirterek, yaşanan kesintiler nedeniyle vatandaşlardan anlayış beklediğini ifade etti. Peki, Çubuk, Polatlı, Altındağ ve Nallıhan'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi 1 Temmuz: Çubuk, Polatlı, Altındağ ve Nallıhanda sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi 1 Temmuz: Çubuk, Polatlı, Altındağ ve Nallıhan'da sular ne zaman gelecek?

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.06.2026 10:30:00

Tamir Tarihi: 1.07.2026 12:00:00

Detay: Çubuk İlçesi Tahtayazı Mahallesi Terfi deposunda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diler anlayışınız içi teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Tahtayazı mahallesi, Yukarıemirler mahallesi, Meşeli Gölyayla mahallesi, Susuz mahallesi,dağkalfat mahallesi,dalyasan mahallesi,kızılöz mahallesi



POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 1.07.2026 09:30:00

Tamir Tarihi: 1.07.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz ŞEHİTLİK mahallesi ULUBATLI HASAN caddesinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3.Şahıslardan kaynaklı Ø 110 Pvc boru arızası nedeniyle 09:30 ile 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik mah. bir bölümü

ASKİ su kesintisi 1 Temmuz: Çubuk, Polatlı, Altındağ ve Nallıhanda sular ne zaman gelecek?



ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 1.07.2026 10:00:00

Tamir Tarihi: 1.07.2026 13:00:00

Detay: Battalgazi Mahallesi 1017.cadde içerisinde içme suyu şebeke borusundaki arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: : Battalgazi Mahallesinin Bir Kısmı



NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 1.07.2026 10:10:00

Tamir Tarihi: 1.07.2026 16:05:00

Detay: NALLIHAN İLÇESİ ESKİŞEHİR YOLU GÜZERGAHINDA MEYDANA GELEN TEDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİ İLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: OSMANKÖY , KAVAK , ÇAMALAN ,YENİCE , KURUCA , SOĞUKKUYU , BELENALAN , K.GÖLCÜK ,

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