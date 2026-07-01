Bursa'nın Mudanya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsüne yardım etmek isterken akıma kapılarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Furkan Alan'ın, facianın yaşandığı tarihten sadece 10 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Genç adamın yardımseverliği, geride büyük bir acı bıraktı.

Bursa'da meydana gelen kazada, insanlık örneği sergileyerek yaralı sürücüye yardım etmek isteyen 26 yaşındaki Furkan Alan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Genç adamın, acı olaydan yalnızca 10 gün önce evlendiği öğrenildi.

Evliliğinin 10. gününde acı son! Yardım için koşan damat can verdi

KONTROLDEN ÇIKIP ELEKTİRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Feci kaza, Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.U. idaresindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Evliliğinin 10. gününde acı son! Yardım için koşan damat can verdi

YARDIM ETMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, sürücü araç içerisinde ağır yaralandı. Kazayı gören Furkan Alan (26) ise hiç tereddüt etmeden aracını durdurup yaralı sürücünün yardımına koştu. Ancak devrilen elektrik direğinden yayılan elektrik akımına kapılan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü O.U., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Furkan Alan'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evliliğinin 10. gününde acı son! Yardım için koşan damat can verdi

10 GÜN ÖNCE EVLENMİŞ

Yaşanan facianın ardından, Furkan Alan'ın henüz 10 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Yeni kurduğu yuvasında mutluluğunu yaşamaya hazırlanan genç adamın, tanımadığı bir yaralıya yardım etmek isterken hayatını kaybetmesi sevenlerini ve tüm Bursa'yı yasa boğdu.

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