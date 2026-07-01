Türkiye ve Katar, diplomatik ve askeri ortaklıklarını uzay teknolojileri alanına taşıyan tarihi bir adıma imza attı. Katar’ın uydu operatörü Es’hailSat ile Türksat arasında imzalanan anlaşmayla, "Es’hail-3/Türksat-Biruni" adlı yeni nesil haberleşme uydusunun ortaklaşa üretilmesi ve işletilmesi kararlaştırıldı.

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen resmi tören, iki ülkenin stratejik ortaklığında yeni bir dönemi başlattı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin de hazır bulunduğu yüksek düzeyli imza töreninde, Türkiye ve Katar’ın uydu haberleşme alanındaki yetkinliklerini birleştirecek olan “Es’hail-3/Türksat-Biruni” uydu projesinin startı verildi.

Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ile Es’hailSat Başkanı ve CEO’su Ali Ahmed Al-Kuwari tarafından imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, yeni uydunun üretim, tasarım ve fırlatılma süreçleri ile yüksek veri kapasitesinin kullanımı iki ülke arasında ortaklaşa bölüşülecek. Katar’ın üçüncü haberleşme uydusu olma özelliğini taşıyacak stratejik platform, 50 derece Doğu yörüngesinde konumlandırılarak faaliyet gösterecek.

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"İLİŞKİLERİMİZ ARTIK İLERİ TEKNOLOJİ VE UZAY SAHASINDA DERİNLEŞİYOR"

Törende projenin küresel ve bölgesel etkilerine dair önemli mesajlar verildi. Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, bu hamlenin Ankara ile Doha arasındaki sarsılmaz ilişkileri farklı bir boyuta taşıdığını söyledi:

"Bu proje, iki kardeş ülke arasındaki stratejik bağların yalnızca geleneksel diplomasi ve ekonomi kulvarlarında kalmadığını, artık ileri teknoloji ve uzay sektörleri gibi vizyoner sahalarda da derinleştiğini kanıtlamaktadır. Söz konusu ortaklıkla birlikte, çok yüksek veri kapasitesine sahip yeni nesil bir uyduyu Türksat filomuza dahil etmenin gururunu yaşıyoruz."

Es’hailSat CEO’su Ali Ahmed Al-Kuwari de Es’hail-3/Türksat-Biruni projesinin, Katar’ın küresel uzay ve dijital altyapı vizyonu doğrultusunda attığı en büyük ve en kritik adım olduğunu dile getirdi.

UYDU PAZARINDA YENİ GÜÇ DENGESİ

Uzay teknolojileri, gelişmiş dijital haberleşme altyapısı ve geniş bant ticari uydu hizmetlerini kapsayan Türksat-Biruni projesi, doğrudan bölgesel pazarları domine etmeyi hedefliyor. Uydu sayesinde Türkiye ve Katar’ın ticari uydu haberleşme kapasitesi katlanarak artacak, Ortadoğu, Afrika ve Asya hattında geniş bant iletişim altyapısı güçlendirilecek.

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