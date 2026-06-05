TFF 2'nci Lig ekiplerinden Erzincanspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Sarıgül'ü getirdi.

Erzincanspor'da 13 Şubat Şehir Stadı’nda düzenlenen törende, Mustafa Sarıgül, 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Törene Başkan Alaattin Yavuz Güneş, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.

"HEDEFİMİZ BELLİ, İNANCIMIZ TAM"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Sarıgül ile düzenlenen imza törenini gerçekleştirmiştir. Erzincanspor ailesine yeniden katılan hocamıza 'hoş geldin' diyor, görevinde üstün başarılar diliyoruz. Yeni bir hikâye başlıyor. Hedefimiz belli, inancımız tam" denildi.

"HEDEFLERLE DOLU BİR DÖNEM"

İmza töreninde konuşan Güneş, yeni sezonun hedeflerle dolu bir dönem olacağını belirterek, Sarıgül’ün takımı belirlenen hedeflere ulaştırabilecek isimlerden biri olduğuna inandıklarını söyledi.

Teknik direktör Sarıgül, Erzincan’da yeniden görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, taraftarların keyifle izleyeceği ve futbol kamuoyunun takdir edeceği bir takım oluşturmak için çalışacaklarını ifade etti.

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