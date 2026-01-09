Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlerin atama ve yer değiştirme sisteminde yaptığı yeni düzenlemelerin detayları belli oldu. Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Neler değişti? İşte detaylar…

Öğretmen atamaları ve yer değiştirmede yeni düzenleme! Görev süreleri değişti

AYNI OKULDA EN FAZLA 12 YIL GÖREV

Yeni yönetmeliğe göre, yer değiştirme esasları ve atamalar öğretmen ihtiyacı, tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Bir öğretmenin aynı okulda en fazla 12 yıl görev yapabilmesi karara bağlandı. Bu süreyi tamamlayan öğretmenlerin atamaları, sahip oldukları hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilecek. Dezavantajlı bölgelerde görev yapanlara daha yüksek puan verilecek. Kurs, proje ve yarışmalarda görev alan öğretmenler ek puan alacak.

ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRESİ 3 YIL

Öğretmenliğe yeni adım atanlar için de düzenlemeler yapıldı. Buna göre:

16 Haziran 2023 tarihinden sonra göreve başlayan kadrolu öğretmenler için zorunlu çalışma süresi 3 yıl olarak sabitlendi.

Yeni düzenleme kadrolu öğretmenlerin ilk atamalarını, il içi ve iller arası yer değiştirme süreçlerini ve mazeret tayinlerini bütünüyle kapsayacak şekilde yapıldı.

ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGELERİ

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1 Eylül 2026’ya kadar 3'üncü hizmet bölgesi sayılacak.

MAZERET ATAMALARI

Öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi mazeretlerine dayalı yer değiştirme işlemleri de yeniden düzenlendi.

Dönemlik Atamalar: Aile birliği ve engellilik durumu gibi mazeret tayinlerinin kural olarak yarıyıl ve yaz tatili dönemlerinde yapılması öngörüldü.

yapılması öngörüldü. İstisnai Durumlar: Sağlık ve can güvenliği gibi aciliyet arz eden mazeretlerde ise herhangi bir takvim kısıtlamasına gidilmeyecek; bu yer değiştirmeler ihtiyaç duyulduğu her an yapılabilecek.

"GÜNLÜK PUAN" DÖNEMİ

Değişikliğe gidilen bir alan da hizmet puanı hesaplama sistemi oldu. Yeni sistemde puanlar, görev yapılan hizmet bölgesi ve alanlarına göre günlük puan üzerinden hesaplanacak.

Sistemsel bir karmaşa yaşanmaması adına kademeli bir geçiş planı açıklandı. Hizmet puanı hesaplamalarında 1 Şubat 2026 tarihine kadar mevcut (eski) hükümler uygulanmaya devam edecek. Yeni puanlama esasları ve günlük hesaplama sistemi ise 1 Şubat 2026 sabahı itibarıyla tam olarak devreye alınacak.

BİLSEM atamalarında ise en az 3 yıl görev yapan öğretmenler başvurabilecek. Değerlendirme ve sözlü sınav uygulanacak başarı barajı 60 puan olarak belirlendi.

