Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı

Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve daha sonra yetki kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturma kapsamında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, 5 Ağustos Çarşamba günü gözaltına alınmıştı.

İLKSEN ÖZALPER TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özalper, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

İlksen Özalper

ANKARA İL BAŞKAN YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA

Yeni Parti Kurucu Ankara İl Başkan Yardımcısı Erkin Tüzün de sosyal medya hesabından İlksen Özalper'in tutuklanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İlksen Özalper'in yanında olduklarını belirten Tüzün, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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