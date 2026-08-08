Bölgedeki dengeleri değiştirecek! Yunan basını itiraf etti: Atina'da Mekke Anlaşması paniği

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Yunanistan'da da gündem oldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kathimerini, anlaşmanın "Atina'yı rahatsız ettiğini" yazarken, savunma yükümlülükleri ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) projesi açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini öne sürdü.

Orta Doğu ve Körfez hattında artan askeri gerilimler ve ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan bölgesel dengeleri değiştirecek önemli bir adım geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Cidde'de bir araya gelerek üç ülkenin güvenlik iş birliğini en üst seviyeye taşıyan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nı imzaladı.

Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkını temel alan anlaşmayla, üç ülkeden birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış kabul edilmesi öngörülüyor. Yeni savunma paktının bölgedeki caydırıcılık ve güç dengeleri üzerinde önemli etkiler oluşturması bekleniyor.

Bölgedeki dengeleri değiştirecek! Yunan basını itiraf etti: Atinada Mekke Anlaşması paniği

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Özellikle deniz ticaret yollarında yaşanan güvenlik sorunları ve bölgedeki çatışmaların ardından kurulan yeni savunma iş birliğinin, Yunanistan'da da yakından takip edildiği ve Atina'yı rahatsız ettiği belirtildi. Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin "Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık oluşturdu" başlığıyla yayımlanan haberde, Yunanistan'ın son yıllarda Suudi Arabistan ile geliştirdiği yakın ilişkilere rağmen söz konusu anlaşmanın Atina'da hayal kırıklığına yol açtığı belirtildi.

Bölgedeki dengeleri değiştirecek! Yunan basını itiraf etti: Atinada Mekke Anlaşması paniği

'IMEC PROJESİ'Nİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR' İDDİASI

Haberde, Yunanistan'ın ABD'nin İran'a karşı bölgesel işbirliğini güçlendirme çabalarını yakından izlediği ancak sürecin karşılıklı savunma yükümlülüğü içeren bir anlaşmayla sonuçlanacağını öngöremediği ifade edilerek, anlaşmanın Yunanistan'ın destek verdiği Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) projesine ilişkin beklentileri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Atina'nın son beş yılda Suudi Arabistan ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla önemli diplomatik girişimlerde bulunduğu vurgulanan haberde, bu kapsamda Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a Patriot hava savunma sistemi konuşlandırdığı ve ülkedeki Yunan askeri personelinin Suudi enerji altyapısının korunmasına katkı sağladığı hatırlatıldı.

Bölgedeki dengeleri değiştirecek! Yunan basını itiraf etti: Atinada Mekke Anlaşması paniği

Haberde, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmanın Riyad'ın Husilerden kaynaklanan güvenlik tehditlerine karşı bölgesel savunma işbirliğini güçlendirme arayışının bir sonucu olduğu öne sürüldü.

TÜRKİYE-PAKİSTAN İŞBİRLİĞİ VURGULANDI

Ankara'nın anlaşmayla, Körfez ülkelerine yönelik savunma sanayi ihracatını artırmayı hedeflediğine işaret edilen haberde, Türkiye ile Pakistan'ın insansız hava araçlarının geliştirilmesi alanında işbirliği yaptığı, Suudi Arabistan'ın ise Türk savunma şirketi Baykar'dan insansız hava araçları satın aldığı aktarıldı.

Kathimerini haberinde, Türk yetkililerin anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunu, herhangi bir ülkeyi hedef almadığını ve gelecek dönemde bölgedeki diğer ülkelere de açık olabileceğini açıkladığı belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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