Çekmeköy'de seyir halindeki hafif ticari araç, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Meydana gelen feci kazada 1’i bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde saat 06.00 sıralarında seyir halindeki hafif ticari araç, önünde ilerlemekte olan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen hafif ticari araçtaki sürücü Yunus K. ile yolculardan 1'i bebek olmak üzere 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'da feci kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan ve hayatını kaybettiği tespit edilen kişilerin cansız bedenleri, ambulanslara konularak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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