Ara tatil uygulaması, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla ilgili değerlendirmeleri ardından bir kez daha gündeme geldi. Peki, ara tatil kaldırılacak mı? Yaz tatili uzayacak mı?

St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından alınacak yeni güvenlik tedbirlerine de değinen Tekin, önümüzdeki yıl yeni uygulamaların hayata geçirileceğini belirtti. Açıklamalarda en dikkat çeken başlıklardan biri ise ara tatil uygulaması oldu.

ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin merakla beklediği ara tatiller konusuna açıklık getiren Tekin;

"Biz çocuklarımızın tatillerini falan kısmıyoruz. Tam tersine yaz tatilinin daha kesintisiz ve uzun devam etmesini sağlayacağız. O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL GEÇERLİ OLACAK MI?

Ara tatilin yaz tatiline eklenmesi kararının henüz bir taslak olduğunu belirten Tekin, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren olacak mı?" sorusuna "Onu henüz kararlaştırmadık, bu bir taslak." cevabını verdi.



Türkiye'de okullarda ara tatil uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez 2019-2020 eğitim-öğretim yılında başlatılmıştı.

